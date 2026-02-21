Κύκλωμα κοκαΐνης με «κωδικούς» στη Ρόδο: Στην κύρια ανάκριση η μεγάλη δικογραφία – 28 εμπλεκόμενοι, πέντε συλλήψεις

Στο στάδιο της κύριας ανάκρισης εισέρχεται η εκτεταμένη δικογραφία για διακίνηση κοκαΐνης, μετά την άσκηση κακουργηματικών διώξεων σε βάρος πέντε συλληφθέντων, ενώ συνολικά 28 άτομα φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση που ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να έχουν οι καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με την αποτίμηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., οι διάλογοι δεν περιείχαν άμεσες αναφορές σε ναρκωτικές ουσίες ή χρηματικά ποσά, αλλά ένα εσωτερικό σύστημα συνθηματικών που κάλυπτε ποσότητες, είδη και συναλλαγές.

Λέξεις όπως «ψωμί» και «ψωμιά» φέρονται να αντιστοιχούσαν σε κιλό ή κιλά κοκαΐνης, «μπλε» σε συσκευασίες μικροποσοτήτων, «άσος» σε ένα γραμμάριο, ενώ εκφράσεις όπως «λίτρο» ή «μισό λίτρο» χρησιμοποιούνταν για μικρότερες ποσότητες. Παράλληλα, όροι όπως «κουβάς», «πλαστικό», «νερό», «αφρός» ή «χρώμα μήλο» ερμηνεύονται ως έμμεσες αναφορές στην κοκαΐνη, ενώ για την κάνναβη εμφανίζονται χαρακτηρισμοί όπως «λουλούδια» και «αρβυλάκια χακί». Ο όρος «ψάρεμα» φέρεται να δήλωνε νέα παραλαβή ναρκωτικών.

Κατά τις εκτιμήσεις των Αρχών, η οργάνωση διακίνησε τουλάχιστον επτά κιλά κοκαΐνης συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 700.000 ευρώ. Η μεταφορά των ουσιών φέρεται να γινόταν κυρίως μέσω ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τον Πειραιά προς τη Ρόδο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προς την Κω.

Κομβικό σημείο για την εξέλιξη της έρευνας αποτέλεσαν οι συλλήψεις δύο γυναικών το 2025, κατά την αποβίβασή τους από πλοίο στη Ρόδο, έχοντας στην κατοχή τους ποσότητες κοκαΐνης άνω των δύο κιλών. Η άρση απορρήτου των επικοινωνιών τους αποκάλυψε κοινό δίκτυο επαφών, μεταξύ των οποίων και 39χρονος υπήκοος Αλβανίας που φέρεται ως βασικό πρόσωπο της υπόθεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει συνομιλία του Οκτωβρίου 2025, στην οποία γίνεται αναφορά ότι οι Αρχές γνώριζαν λεπτομέρειες μεταφοράς ναρκωτικών πριν από την άφιξη του πλοίου, ακόμη και στοιχεία εμφάνισης εμπλεκομένων. Στο ίδιο υλικό καταγράφονται υπαινιγμοί για διαρροή πληροφοριών και αναφορές σε εταιρεία ενοικιαζόμενων οχημάτων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης επαφές μεταξύ του φερόμενου ως αρχηγού και αστυνομικού, με αναφορές σε οικονομικές συναλλαγές και ακίνητα, στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο πιθανής διαπλοκής.

Οι κατηγορούμενοι που έχουν ήδη συλληφθεί —μεταξύ τους ένας 39χρονος που εμφανίζεται ως επικεφαλής, δύο ακόμη ομοεθνείς του, ένας επιλοχίας και ένας ημεδαπός— αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα, μεταξύ αυτών γυναίκες που ήδη κρατούνται, αλλά και άτομα που φέρονται να είχαν περιφερειακό ρόλο στο δίκτυο.

Παράλληλα, εξελίσσεται ξεχωριστή έρευνα για τοκογλυφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων. Καταγγελία εργολάβου περιγράφει υψηλότοκες δανειοδοτήσεις, εκτεταμένες οικονομικές συναλλαγές και μεταβιβάσεις ακινήτων. Η άρση τραπεζικού απορρήτου αποκάλυψε διακίνηση σημαντικών χρηματικών ποσών σε μετρητά, ασύμβατων —όπως εξετάζεται— με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Κατά τις πρόσφατες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αθήνα και Ρόδο κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, ποσότητες ναρκωτικών, ζυγαριές ακριβείας, κινητά τηλέφωνα και χειρόγραφες σημειώσεις. Σε δύο αστυνομικούς βρέθηκαν συνολικά περίπου 220.000 ευρώ σε μετρητά, στοιχείο που επίσης διερευνάται.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έχει ασκήσει κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Οι έρευνες συνεχίζονται, με το εύρος της υπόθεσης να παραμένει ανοιχτό.

