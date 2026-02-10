Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Δυο προφυλακίσεις, την Τετάρτη απολογούνται οι «Πρόεδρος» και «Πούτιν»

Οι απολογίες των κατηγορούμενων θα συνεχιστούν αύριο, οπότε και αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου για να απολογηθούν και οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν».

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν δυο κατηγορούμενοι από την πρώτη ομάδα των συλληφθέντων που απολογήθηκαν σήμερα στην αρμόδια ανακρίτρια για το μεγάλο κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI.

Σύμφωνα με τις αρχές το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2018, είχε διεθνείς διασυνδέσεις και παρήγαγε περίπου 8 εκατομμύρια τσιγάρα τον μήνα, αποκομίζοντας έσοδα που ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως.

Η πρώτη ομάδα των κατηγορούμενων έφτασαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τις 9 σήμερα το πρωί και αμέσως μετά τα μέλη της οδηγήθηκαν στο ανακριτικό γραφείο. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση δύο εξ αυτών, άλλοι εννέα αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, σε κάποιους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι όροι της εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και απαγόρευση και τέλος σε έναν επιβλήθηκε και καταβολή εγγύησης.

Για την υπόθεση κατηγορούνται 26 άτομα τα οποία, κατά περίπτωση, διώκονται για τα κακουργήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνσης εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής όπλων καθώς και για πλημμελήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κάθε φορτηγό που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα μετέφερε 33 παλέτες, οι οποίες αντιστοιχούσαν συνολικά σε 400.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων. Το κέρδος για την οργάνωση ήταν εντυπωσιακό. Από κάθε πακέτο αποκόμιζε καθαρό κέρδος 2,5 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε φορτηγό έβγαζε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.

