Κύκλωμα με 240.000 πακέτα λαθραία τσιγάρα έριξε η ΕΛΑΣ – Δύο συλλήψεις, ζημιά 1 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο

Σημαντικό χτύπημα σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης καπνικών προϊόντων πέτυχαν οι αστυνομικές αρχές, μετά την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε αναπτύξει συστηματική δράση από τον Μάρτιο του 2025, διοχετεύοντας στην αγορά τεράστιες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να είχε διακινήσει περίπου 240.000 πακέτα τσιγάρων, με τη ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο από διαφυγόντες δασμούς και φόρους να εκτιμάται κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 41 και 52 ετών, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Γραφείου Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων, με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, αλλά και της ΕΚΑΜ.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι η εξιχνίαση της υπόθεσης προήλθε μέσα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένες αστυνομικές ενέργειες, που οδήγησαν στην αποκάλυψη της δομής και της λειτουργίας της ομάδας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 41χρονος είχε κομβικό ρόλο στην αποθήκευση των λαθραίων προϊόντων, χρησιμοποιώντας δύο σπίτια στον Ασπρόπυργο ως χώρους απόκρυψης. Από εκεί, σύμφωνα με τις αρχές, φρόντιζε για την τακτική τροφοδοσία του 52χρονου συγκατηγορουμένου του.

Ο δεύτερος άνδρας φέρεται να είχε αναλάβει το κομμάτι της διακίνησης, προωθώντας τα λαθραία καπνικά προϊόντα σε πελάτες σε περιοχές της Αττικής και της Βόρειας Ελλάδας, εξασφαλίζοντας σημαντικά παράνομα κέρδη.

Κατά τις έρευνες που έγιναν σε περιοχές του Ασπροπύργου και της Βάρης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 18.301 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 2.025 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων, ένα περίστροφο κρότου, τρία οχήματα, 945 ευρώ σε μετρητά, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις που εξετάζονται για τον πιθανό ρόλο τους στη δράση του κυκλώματος.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ήδη ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με τη δραστηριότητα του κυκλώματος.

