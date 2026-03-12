Κύκλωμα παράνομου τζόγου: Οι συνομιλίες που τους πρόδωσαν – «Θα τα πάρει μία φορά και μετά έφαγε το μικρόβιο»

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος παράνομου τζόγου που κατάφεραν μέσα σε μία οκταετία να αποκομίσουν περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ.

Μέσα από τις συνομιλίες, τα στελέχη του ελληνικού FBI κατάφεραν να σκιαγραφήσουν τη δράση και τη δομή της οργάνωσης και, εν τέλει, να την αποδομήσουν.

Ανάμεσα σε αυτές, χαρακτηριστική είναι μία στην οποία ακούγεται ένα εμπλεκόμενος να επικοινωνεί με υπάλληλο καταστήματος για να ρίξουν το τζακποτ και να σταματήσει το μηχανάκι να δίνει κέρδη.

Α: Έλα ρε.

Β: Έλα. Τι έγινε;

Α: Καλά μωρέ.

Β: Τι έγινε;

Α: Εκεί που παίζει η Κ. το δίπλα δεν μπορούμε να φτιάξουμε;

Β: Θέλουμε ένα κομπιουτεράκι γιατί τα έχει φτύσει.

Α: Ε;

Β: Θέλουμε ένα κομπιουτεράκι τα έχει φτύσει λέω, θα πάρουμε ένα φτηνιάρικο κάνα τριαντάρι.

«Θα τα πάρει μία φορά μετά έφαγε το μικρόβιο»

Επιπλέον, ενδεικτική της δράση τους, είναι και η επικοινωνία μέλους της ομάδας με διαχειριστή καταστήματος κατά την οποία του δίνει οδηγίες πως να προωθεί τον εθισμό στον τζόγο.

Α: Πες μου. θέλεις αυτά σου βάζω αυτά θέλεις εκείνα σου βάζω τα άλλα αφού δεν τα δουλεύεις

Β: Δεν έχω πρόβλημα.

Α: Ρε φίλε, αφού τα δουλεύεις δύο μέρες και μετά τα κλείνεις, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άσε τα παιχνίδια να παίξουν ελεύθερα. Κάποιος θα κερδίσει κάποιος θα χάσει άμα δεν κάνεις έτσι δε θα γίνει αυτό που χρειάζεται για να μαζευτεί κόσμος θα περιμένεις έναν Σ., έναν ηλεκτρολόγο, έναν κατάλαβες τι γίνεται;

Β: Ναι, ναι.

Α: Δεν γίνεται έτσι η δουλειά, άσε τα παιχνίδια να παίξουν να παίξει όποιος θέλει. Μπορεί να βάλει πέντε ευρώ πέντε, μπορεί να βάλει; να φάει την ένεση και να σβήσει; μπορεί; θα τα πάει στην τράπεζα τα λεφτά; θα τα παίξει θα τα πάρει μία φορά μετά έφαγε το μικρόβιο. Δεν αφήνεις τον άνθρωπο να δουλέψει να να παίξει ο παίχτης. Με ένα παίχτη πως να τον ευχαριστήσεις και πως να, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος δεν είδες παρόλο που έσβησε 1700 πόσο έσβησε 1800 και μετά έσβησε διακόσια 200.

Β: Ποιος σε ποιο λες;

Α: Εκεί στις καμπάνες που έπαιξε προχθές, χθες

Β: Ωραίο ωραίο παίζει, παίζουνε καλά αυτά.

Α: Ρε όλα παίζουνε καλά, όλα παίζουνε καλά, αλλά δεν είναι για έναν άνθρωπο να παίζει ένας άνθρωπος, τα έχουμε πει τρία τριάντα χιλιάδες φορές τα ίδια πράγματα λέμε, πες μου τι θες να κάνεις εσύ και εγώ σου λέω είμαι δίπλα σου.

«Τίποτα δεν δίνει ρε»

Παράλληλα, ενδιαφέρουσα είναι και μια συνομιλία στην οποία ένας διαχειριστής καταστήματος ζητάει από την ομάδα να κάνει τα μηχανάκια λίγο πιο «μαλακά». Να «δίνουν» και κάτι στον παίκτη.

Α: Εντάξει τώρα δεν έχω τζόγο, αλλά όποτε έρχονται να παίξουν εδώ πέρα, «ακατάληπτη λέξη» ξερό μπαμ μπαμ καθαρίζει,γι’ αυτό

Β: Τι σου καθαρίζει; Πρέπει να πάω να του στείλω ποσά, εσύ μου πες ότι άμα παίξει αυτή να του στείλω κάποια ποσά, δεν με πήρες τηλέφωνο

Α: Άλλο ρε, σου’ χα πει βάλτο μια σκάλα ποιο μαλακό

Β: Το’ χω βάλει ρε φίλε, το’ χω κάνει τώρα

Α: Σε πόσο το’ χεις; Μπορείς να δεις τώρα να μου πεις;

Β: Ογδόντα πέντε (85);

Α: Όχι, ποιο κάτω βάλτο ρε.

Β: Τέλος πάντων, δίνει ή δεν δίνει;

Α: Τίποτα δεν δίνει ρε, αυτό σου λέω.

Το modus operandi

Όπως προέκυψε από την έρευνα η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018, με τα μέλη της να έχουν μεταξύ τους διακριτούς ρόλους, με συνεργασίες και δράση που προσομοίαζε με «ομοσπονδία», λόγω του κοινού σκοπού τους, που ήταν ο παράνομος προσπορισμός οικονομικού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της οργάνωσης:

– εγκαθιστούσαν παράνομα λογισμικά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και παιγνιομηχανήματα,

– χρησιμοποιούσαν απομακρυσμένη πρόσβαση ώστε να ελέγχουν τα μηχανήματα εξ αποστάσεως,

– παρενέβαιναν στις ρυθμίσεις των συστημάτων χωρίς να αφήνουν ψηφιακά ίχνη,

– εισήγαγαν στη χώρα μη πιστοποιημένα παιγνιομηχανήματα που προσομοίαζαν με αυτά που υπάρχουν στα νόμιμα καζίνο,

– εγκατέστησαν παράνομο επίγειο δίκτυο τυχερών παιγνίων, παρακάμπτοντας το θεσμικό πλαίσιο, ενώ

– τοποθετούσαν συστήματα καμερών εντός και εκτός καταστημάτων, καταγράφοντας πολίτες χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 36 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα 12 αρχηγικά, καθώς και δύο ακόμη άτομα, για τη συμμετοχή τους ως παίκτες σε τυχερά παίγνια.

