Κύκλος σεμιναρίων του Believe in You στην Πάτρα στις 20 και 21 Νοεμβρίου – «Σπάσε τον αρνητισμό»

Το Believe in You διοργανώνει για πρώτη φορά στην Πάτρα έναν κύκλο σεμιναρίων, με στόχο να μοιραστεί με το ευρύ κοινό τα μυστικά και τις τεχνικές που προστατεύουν την εσωτερική μας ηρεμία και ψυχική υγεία.

Τίτλος του κύκλου “Σπάσε τον αρνητισμό” και αποτελείται από δύο αυτοτελή σεμινάρια, με θέματα “Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων” και “Διαχείριση αρνητικών ανθρώπων”.

Το σεμινάριο φιλοξενείται στο ΣΑΕΚ DELTA 360, Αγίου Ανδρέα και Κολοκοτρώνη 3, Πάτρα, στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2024 και ώρες 18.00-21.00.

Εισηγήτρια είναι η Εύη Ξυραφά, Personal Growth Expert και δημιουργός του Believe in You.

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου- Σεμινάριο “Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων”

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου- Σεμινάριο “Διαχείριση αρνητικών ανθρώπων”

Τα δύο σεμινάρια προσφέρονται σε τιμή πακέτου με έκπτωση 25% και με bonus early brid εγγραφής έως τις 15/11.

Θυμός, απόρριψη, ενοχές: Αισθάνεστε να σας κατακλύζουν τα αρνητικά σας συναισθήματα; Νιώθετε συχνά να σας σπάνε τα νεύρα οι αρνητικοί άνθρωποι γύρω σας, που γκρινιάζουν και παραπονιούνται διαρκώς;

Αν θέλετε να σπάσετε τον αρνητισμό στη ζωή σας και να ξαναβρείτε την καλή σας διάθεση, τώρα μπορείτε!

Στον νέο κύκλο σεμιναρίων του Believe in You “Σπάσε τον αρνητισμό” που ταξιδεύει για πρώτη φορά στην Πάτρα, η εισηγήτρια Εύη Ξυραφά θα μοιραστεί το πώς μπορείτε να σπάσετε τον φαύλο κύκλο της αρνητικότητας, που τόσο βλάπτει την ψυχική και σωματική σας υγεία.

Σε δύο τρίωρα διαδραστικά σεμινάρια θα μοιραστεί μυστικά, τεχνικές και εργαλεία που κάνουν τόσο εύκολη την οριοθέτηση των αρνητικών ανθρώπων και τη διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων, ώστε να επαναφέρετε την εσωτερική σας ηρεμία.

Σε ποιούς απευθύνονται τα σεμινάρια;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσοι:

Βιώνουν συχνά αρνητικά συναισθήματα όπως φόβο, θυμό, απόρριψη, ενοχές

Κάνουν αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό τους, που τους αποδυναμώνουν

Αισθάνονται ότι βιώνουν συχνότερα αρνητικά συναισθήματα απ’ ότι θετικά

Έχουν καθημερινή επαφή με ανθρώπους μέσα από το επάγγελμά τους, αντιμετωπίζοντας συχνά περιστατικά αγένειας, απόρριψης και αρνητικότητας

Δεν ελέγχουν καλά τις αντιδράσεις τους όταν βιώνουν αρνητικά συναισθήματα

όταν βιώνουν αρνητικά συναισθήματα Έχουν εκρήξεις θυμού για τις οποίες μετανιώνουν αργότερα

Αισθάνονται ενοχικά, το οποίο μπλοκάρει τη συμπεριφορά τους

Έχουν αρνητικούς ανθρώπους στο περιβάλλον τους

Επηρεάζονται εύκολα από τη γνώμη των άλλων ή την αρνητική κριτική

Δυσκολεύονται να διατηρήσουν τη διάθεσή τους σε ένα αρνητικό περιβάλλον

Δεν ξέρουν πώς να θέσουν όρια στην κριτική των άλλων

Δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με αρνητικούς ανθρώπους ή οδηγούνται σε σύγκρουση

Οφέλη των σεμιναρίων:

Θα έχετε τον έλεγχο των συναισθημάτων και των αντιδράσεών σας

Θα αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά την απογοήτευση, την απόρριψη, το θυμό κ.α.

Θα μπορείτε να επαναφέρετε τη διάθεσή σας γρήγορα

Θα σπάσετε τον φαύλο κύκλο των αρνητικών σκέψεων

Θα σταματήσετε να πλήττετε την αυτοπεποίθησή σας

Θα θέσετε όρια στους αρνητικούς ανθρώπους

Θα αποφεύγετε τις παρεξηγήσεις και τις συγκρούσεις

Θα αφήσετε χώρο για να επιστρέψει η χαρά στη ζωή σας

Τι θα αποκομίσετε από τα σεμινάρια;

Τετάρτη 20/11: Σεμινάριο “Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων”

Θέματα σεμιναρίου:

Πώς να οριοθετήσουμε την επίδραση των αρνητικών συναισθημάτων στη διάθεση και τη ζωή μας γενικότερα,

Πώς να ελέγχουμε το θυμό και τις αντιδράσεις μας,

Πώς να διαχειριζόμαστε τα αισθήματα απογοήτευσης και απόρριψης,

Πώς να ξεπερνάμε τις ενοχές

Πώς θα διατηρούμε την ψυχραιμία και την αυτοπεποίθησή μας σε αρνητικές καταστάσεις.

Πέμπτη 21/11: Σεμινάριο “Διαχείριση αρνητικών ανθρώπων”

Θέματα σεμιναρίου:

Πώς να οριοθετούμε αποτελεσματικά τους αρνητικούς ανθρώπους

Πώς οι τοξικοί άνθρωποι διαλέγουν τα “θύματά τους”;

Το χιούμορ ως εργαλείο επικοινωνίας

Πώς θα θέσουμε όρια στην επίδραση των αρνητικών ανθρώπων στην ψυχολογία μας.

Πώς να συμβιώσουμε και να συνεργαστούμε με αρνητικούς ανθρώπους.

Πώς να αποφεύγουμε τις παρεξηγήσεις και τις συγκρούσεις.

Μεθοδολογία των σεμιναρίων

– Παρουσίαση Powerpoint

– Group coaching

– Νευρογλωσσικός προγραμματισμός (NLP)

– Συζήτηση

– Βιωματικές ασκήσεις

Εισηγήτρια του κύκλου σεμιναρίων

Εισηγήτρια των σεμιναρίων είναι η Εύη Ξυραφά, Personal Growth Expert, και δημιουργός του Believe in You.

Με πάνω από 23 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση και το coaching, έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα να ξεπεράσουν τα εμπόδια που τους στερούν την επιτυχία και την ευτυχία στη ζωή, διδάσκοντας τις βασικές δεξιότητες ζωής.

Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Θέλω-Πιστεύω-Μπορώ-Τα 3 κλειδιά της ζωής», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα.

Σχόλια συμμετεχόντων σε σεμινάρια του Believe in You για την Εύη Ξυραφά

– “Ήταν καλύτερο από ό,τι το φανταζόμουν!”- Ευαγγελία Χιωτέλλη

– “Ωραίο περιβάλλον και η κ. ΕΥΗ πολύ θετική με χαμόγελο και χιούμορ”.- Γιώργος Σεϊτίδης

– “Ενα υπεροχο 4ωρο ταξιδι γνωσεων”. – Κοροπούλη Δήμητρα

– “Το σεμινάριο ήταν εξαιρετικά βοηθητικό και ένα κίνητρο για να δουλέψεις περισσότερο με τον εαυτό σου σε θέματα που μοιάζουν αυτονόητα”. – Γούλα Ματίνα

– “Ήταν ένα σεμινάριο που θα έπρεπε να παρακολουθήσει κάθε άνθρωπος. Ήταν άρτιο. Διασκεδαστικό και διδακτικό ταυτόχρονα”. – Ιωάννα Καλεμίδου

– “Μου άρεσε πολύ η προσέγγιση της εισηγήτριας καθώς και η θετική της αύρα και ο τρόπος που μετέδιδε τη γνώση, πολύ άμεση και φιλική, πολύ ευχάριστο το σεμινάριο!”- Αλεξάνδρα Μακρίδου

– “Ευχάριστο περιβάλλον, η Κ. Ξυραφά ήταν ουσιαστική στο λόγο της, είχε μεταδοτικότητα των γνώσεων της, ευγένεια και προθυμία”.

– “Εντυπωσιάστηκα από την μεταδοτικότητα, το θέμα ήταν to the point. Ένα σεμινάριο που θα πρέπει να παρακολουθήσει ο καθένας”. – Χρήστος Θεοδωρόπουλος

– “Ήταν σωστά οργανωμένο. Η ύλη ωραία δομημένη. Το κλίμα ευχάριστο.. Η εισηγήτρια φιλική και προσιτή. Έφυγα με ένα αίσθημα δύναμης”. – Λίλα Πέτρου

– “Η εισηγήτρια μιλάει μες την ψυχή μου”. – Δέσποινα Παπαβραμίδου

Πληροφορίες για τα σεμινάρια

Ημερομηνία: Τετάρτη και Πέμπτη 20 και 21 Νοεμβρίου 2024.

Χώρος διεξαγωγής: ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, Αγίου Ανδρέα 47 & Κολοκοτρώνη 3, Τ.Κ. 26221, Πάτρα (Αίθουσα 15Β)

Ώρες διεξαγωγής: 18:15-21:00

Ώρα προσέλευσης: 18.00

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2106128281, 6937524688

E–mail: info@believeinyou.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε, επίσης, να μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας στο facebook: https://www.facebook.com/BelieveInYou.gr

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Β onus early bird εγγραφής

Όσοι δηλώσουν συμμετοχή έως και τις 15/11, κερδίζουν δώρο το on demand σεμινάριο για τη “Διαχείριση απόρριψης”, αξίας 35 ευρώ.

Το όραμα του Believe in You

Στο Believe In You πιστεύουμε σε έναν καλύτερο κόσμο! Πιστεύουμε πως όλοι μπορούμε να ζήσουμε σύμφωνα με τα θέλω και τις ανάγκες μας και να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Αυτό που μας λείπει είναι ο τρόπος, η γνώση, τα εργαλεία, η πίστη και η έμπνευση.

Όραμα του Believe In You από το πρώτο του βήμα μέχρι σήμερα, είναι να γίνει η γνώση για δεξιότητες ζωής προσιτή σε όλο τον κόσμο, ώστε εν τέλει να ζήσουμε πιο χαρούμενοι και ελεύθεροι!

Σπάστε λοιπόν τον αρνητισμό γύρω σας και μέσα σας και κάντε χώρο για τη χαρά!





