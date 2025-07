Κύμα πολικού ψύχους στην Αργεντινή με 9 νεκρούς ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ασυνήθιστης σφοδρότητας ακόμη και για την καρδιά του χειμώνα του νότιου ημισφαιρίου, είναι το κύμα ψύχους που πλήττει την Αργεντινή, καταρρίπτοντας ιστορικά χαμηλά θερμοκρασιών και προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων στο κράτος της Λατινικής Αμερικής μέσα στις τελευταίες δέκα ημέρες, καθώς ο αριθμός των αστέγων έχει αυξηθεί θεαματικά, σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση ειδικευμένη στο ζήτημα.

Snow on the beach ❄️🏖️ A cold snap has set all-time winter lows in Chile and Argentina. Local news reports that snow has not fallen in the coastal town of Miramar, Argentina, since 1991. pic.twitter.com/Axj0XEWqGW

— AccuWeather (@accuweather) July 1, 2025