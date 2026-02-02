Κυνηγός πυροβόλησε σε κυνήγι κατά λάθος φίλο του, καθώς τον πέρασε για αγριογούρουνο!

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Κεραμίδι Μαγνησίας

Κυνηγός πυροβόλησε σε κυνήγι κατά λάθος φίλο του, καθώς τον πέρασε για αγριογούρουνο!
02 Φεβ. 2026 18:26
Pelop News

Πολύ σοβαρό το περιστατικό, που σημειώθηκε στο Κεραμίδι Μαγνησίας, όταν 60χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου, στο οποίο συμμετείχε μαζί με φίλους του.

Χωρίς πόσιμο νερό 10 χωριά στο Διδυμότειχο, μετά την επέλαση της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με πληροφορίες του TheNewspaper.gr, το περασμένο Σάββατο ο 60χρονος φέρεται να πυροβολήθηκε κατά λάθος από φίλο του, ο οποίος συμμετείχε στην ίδια κυνηγετική παρέα, καθώς τον πέρασε για αγριογούρουνο μέσα στη δασική περιοχή. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο κυνηγός άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα.

Άμεσα, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύεται. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους γιατρούς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ρήγα Φεραίου, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:26 Κυνηγός πυροβόλησε σε κυνήγι κατά λάθος φίλο του, καθώς τον πέρασε για αγριογούρουνο!
18:18 Γιατί ο πλανήτης θα αρχίσει να «αδειάζει» το 2084;
18:10 Χωρίς πόσιμο νερό 10 χωριά στο Διδυμότειχο, μετά την επέλαση της κακοκαιρίας
18:00 Η ΑΑΔΕ έκανε χιλιάδες αυτοψίες στη Δυτική Ελλάδα – Μπαράζ ελέγχων για φοροδιαφυγή
17:57 Απέραντη καφέ λίμνη ο Θεσσαλικός κάμπος! Ο Πηνειός ξεχείλησε και «έπνιξε» καλλιέργειες, ΦΩΤΟ
17:46 Ντέρμπι Καλαμάτα-Πανιώνιος στην πρεμιέρα των play-offs της Super League 2
17:45 «Γιατί σκότωσες το παιδί μου;» – Σπαρακτικές στιγμές στο δικαστήριο για τη δολοφονία της Δώρας Ναστούλη
17:38 Ελλάδα: Το 19% του πληθυσμού δεν μπορεί να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό
17:30 Υπόθεση Αχαϊκής Τράπεζας: Η νέα δίκη έρχεται στο Εφετείο το φθινόπωρο
17:30 «Εδώ δεν είναι Σοβιετική Ένωση, αυτά στα γκουλάγκ, που θα μας στείλετε φυλακή, εξορία, στα στρατόπεδα;», Καιριδής και Κατσώτης «σφάχτηκαν»! ΒΙΝΤΕΟ
17:24 ΔΕΗ & Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
17:15 Δείτε πώς νίκησε η Παναχαϊκή στην Καλαμάτα και το τρίποντο ισοφάρισης των γηπεδούχων που δεν μέτρησε, ΒΙΝΤΕΟ
17:08 Αύξηση απασχόλησης και μισθών το 2025 – Τι δείχνει η ετήσια έκθεση «ΕΡΓΑΝΗ»
17:00 Νοσοκομεία: Η αλήθεια των «Επειγόντων» μέσα από τα μάτια του Υγειονομικού – Ανθρώπινες ιστορίες
16:52 Διδυμότειχο: Απαγορεύεται η χρήση πόσιμου νερού σε 10 χωριά – Για ποιο λόγο
16:44 Βραζιλία: Διαδηλώσεις μετά την κακοποίηση μέχρι θανάτου αδέσποτου σκύλου ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Νορβηγία: Συνελήφθη ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ – Θα δικαστεί για υποθέσεις βιασμών
16:28 Ερχεται ρύθμιση για μετατροπή κλειστών εμπορικών σε κατοικίες – Η Πάτρα «δοκιμάζει» ήδη το νέο μοντέλο
16:21 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο περιμένει τον Γεωργιάδη – Κινητοποίηση στο ΠΓΝΠ
16:12 Ρεκόρ εξαγωγών ρεύματος το 2025 για την Ελλάδα – 10 φορές περισσότερο από το 2024
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ