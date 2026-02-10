Κύπελλο Ερασιτεχνών: Ορίστηκαν τα ματς, πότε θα γίνει το Παναιγιάλειος-Παναχαϊκή

Ορίστηκαν από την ΕΠΣ Αχαΐας τα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.

Η αρχή θα γίνει με το παιχνίδι Δόξα Παραλίας – Θύελλα Πατρών στις 18/2, ενώ το ντέρμπι Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή θα διεξαχθεί στις 4/3. Συνοπτικά το πρόγραμμα:

Γηπ. Ροιτίκων 18/2, 15.15 Δόξα Παραλίας – Θύελλα Πατρών

Δημοτικό Στ. Αιγίου 4/3, 15.00 Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή

Γηπ. Προσφυγικών, 4/3, 18.00 Πάτραι – Πανμοβριακός

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων 4/3, 18.00 Ατρόμητος Πατρών – Νίκη Προαστείου

