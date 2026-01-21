Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το Πάτραι λύγισε στα πέναλτι την Αχαϊκή

Tα άλλα τέσσερα παιχνίδια της φάσης των «16» θα διεξαχθούν την Τετάρτη 28 του μηνός

21 Ιαν. 2026 20:52
Pelop News

Πάτραι, Πανμοβριακός και Δόξα Παραλίας ήταν οι πρώτες ομάδες που πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.
Πάτραι και Αχαϊκή αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στην κανονική διάρκεια του αγώνα με τους γηπεδούχους να προηγούνται 2-0 (14′ Μπακάλης, 36′ Γερογιάννης και τους φιλοξενούμενους να ανταποδίδουν (52′ Ζέλος, 77′ Παππάς). Στην παράταση δεν άλλαξε τίποτα και στα πέναλτι το Πάτραι νίκησε με 3-1.

Σκόραραν οι Στανής, Τασόπουλος, Φούφουλας από τους νικητές, ο Κουλούρης από τους ηττημένους. Αστόχησε ο Μαστραντωνάκης για το Πάτραι, δοκάρι ο Ζέλος, αστόχησε ο Σπανός (απέκρουσε ο Κουτρούμπας) για την Αχαϊκή.
Από εκεί και πέρα, ο Πανμοβριακός νίκησε 4-1 τον Ηρακλή Πατρών, ενώ η Δόξα Παραλίας επικράτησε με 7-6 στα πέναλτι του Φαραϊκού με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στην κανονική διάρκεια και 2-2 στην παράταση (94′ Καλογερόπουλος, 101′ Ελέζι – 42′ 107′ Δριβήλας)!

Tα άλλα τέσσερα παιχνίδια της φάσης των «16», Ατρόμητος – Πήγασος, Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή, Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος και Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νίκη Προαστείου, θα διεξαχθούν την Τετάρτη 28 του μηνός.
Η προημιτελική φάση περιλαμβάνει τα εξής παιχνίδια:
Κεραυνός/Θύελλα – Αστέρας/Νίκη Προαστείου
Δόξα Παραλίας – Ατρόμητος/Πήγασος
Αρης/Παναιγιάλειος – Αιγείρα Ακράτα/Παναχαϊκή
Πάτραι – Πανμοβριακός.

 

