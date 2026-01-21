Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το Πάτραι λύγισε στα πέναλτι την Αχαϊκή
Tα άλλα τέσσερα παιχνίδια της φάσης των «16» θα διεξαχθούν την Τετάρτη 28 του μηνός
Πάτραι, Πανμοβριακός και Δόξα Παραλίας ήταν οι πρώτες ομάδες που πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.
Πάτραι και Αχαϊκή αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στην κανονική διάρκεια του αγώνα με τους γηπεδούχους να προηγούνται 2-0 (14′ Μπακάλης, 36′ Γερογιάννης και τους φιλοξενούμενους να ανταποδίδουν (52′ Ζέλος, 77′ Παππάς). Στην παράταση δεν άλλαξε τίποτα και στα πέναλτι το Πάτραι νίκησε με 3-1.
Σκόραραν οι Στανής, Τασόπουλος, Φούφουλας από τους νικητές, ο Κουλούρης από τους ηττημένους. Αστόχησε ο Μαστραντωνάκης για το Πάτραι, δοκάρι ο Ζέλος, αστόχησε ο Σπανός (απέκρουσε ο Κουτρούμπας) για την Αχαϊκή.
Από εκεί και πέρα, ο Πανμοβριακός νίκησε 4-1 τον Ηρακλή Πατρών, ενώ η Δόξα Παραλίας επικράτησε με 7-6 στα πέναλτι του Φαραϊκού με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στην κανονική διάρκεια και 2-2 στην παράταση (94′ Καλογερόπουλος, 101′ Ελέζι – 42′ 107′ Δριβήλας)!
Tα άλλα τέσσερα παιχνίδια της φάσης των «16», Ατρόμητος – Πήγασος, Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή, Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος και Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νίκη Προαστείου, θα διεξαχθούν την Τετάρτη 28 του μηνός.
Η προημιτελική φάση περιλαμβάνει τα εξής παιχνίδια:
Κεραυνός/Θύελλα – Αστέρας/Νίκη Προαστείου
Δόξα Παραλίας – Ατρόμητος/Πήγασος
Αρης/Παναιγιάλειος – Αιγείρα Ακράτα/Παναχαϊκή
Πάτραι – Πανμοβριακός.
