Κυπριακό: Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν την Πέμπτη

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 9:30 π.μ. στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΟΗΕ, στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας

17 Νοέ. 2025 10:57
Η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν ορίστηκε για την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 09:30 π.μ., στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στην προστατευόμενη περιοχή του παλιού αεροδρομίου Λευκωσίας.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσέρχεται στη συνάντηση «με την ίδια εποικοδομητική διάθεση και ειλικρινή πολιτική βούληση», με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά επιμένει στη λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

