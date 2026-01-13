Κύπρος: Διορίστηκε ποινικός ανακριτής για το πολύκροτο βίντεο με τις μίζες στο Προεδρικό

Η ανάκριση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών, αναφέρουν οι όροι εντολής.

Κύπρος: Διορίστηκε ποινικός ανακριτής για το πολύκροτο βίντεο με τις μίζες στο Προεδρικό
13 Ιαν. 2026 16:20
Pelop News

Ο Ανδρέας Πασχαλίδης, πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και Προέδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων, διορίστηκε σήμερα ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής από τον Γενικό Εισαγγελέα για το επίμαχο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας στο οποίο φαίνεται να γίνονταν αναφορές για μίζες στην Κύπρο.

Το βίντεο-βόμβα με αναφορές για μίζες διέρρευσε την Πέμπτη (08.01.2026) στην πλατφόρμα «Χ» και σε αυτό καταγράφονται ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ο διευθυντής του Προεδρικού Γραφείου Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ο επικεφαλής του Ομίλου Cyfield Γιώργος Χρυσοχού να συνομιλούν με τρόπο που αφήνει βαριές σκιές για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη. Όπως ήταν φυσικό, προκλήθηκε πολιτικός σεισμός στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τους όρους εντολής του διορισμού του Ανδρέα Πασχαλίδη, η διερεύνηση θα καλύπτει οιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με το βίντεο, το περιεχομένου, την αυθεντικότητα, της προέλευσης, τις συνθήκες και τα κίνητρα παραγωγής και δημοσιοποίησης του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από την διερεύνησηή του.

Η ανάκριση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών, αναφέρουν οι όροι εντολής.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας:
«Δυνάμει των εξουσιών που παρέχονται από το άρθρο 4(2) του Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφ. 155), ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφάσισε σήμερα το διορισμό του κ. Ανδρέα Πασχαλίδη, πρώην Δικαστή Ανωτάτου Δικαστηρίου και Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, ως Ανεξάρτητου Ποινικού Ανακριτή για να διεξάγει ανακρίσεις σε συνεργασία με την Αστυνομία για τη διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» στο λογαριασμό υπό στοιχεία “Emily Thompson” στις 08/01/2026 («το Βίντεο»).

Σύμφωνα με τους όρους εντολής του διορισμού του κ. Πασχαλίδη, η διερεύνηση θα καλύπτει οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με το εν λόγω βίντεο, περιλαμβανομένου του περιεχομένου αυτού, της αυθεντικότητας, της προέλευσης, των συνθηκών και κινήτρων παραγωγής και δημοσιοποίησης του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από την ως άνω διερεύνηση.

Η ανάκριση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:36 Μαρία Καρυστιανού: Το κόμμα, η 25η Μαρτίου και οι συνειρμοί
16:28 Εξαφανίστηκε 25χρονος από το Μαρούσι: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
16:20 Κύπρος: Διορίστηκε ποινικός ανακριτής για το πολύκροτο βίντεο με τις μίζες στο Προεδρικό
16:12 Στον εξωδικαστικό και τα χρέη προς δήμους – Ρύθμιση ακόμη και με κατασχέσεις σε εξέλιξη
16:04 Πάτρα – Καταγγελία αναγνώστη για την πεζοδρόμηση της Σολωμού: «Επικίνδυνα πεζοδρόμια και αυθαίρετη κοπή δέντρων»
15:56 Τα σχολεία της περιφέρειά μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Συνεργασία για νέες εμπειρίες μάθησης και άθλησης
15:48 Συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών στο Μαξίμου: «Ανοιχτό το πεδίο για ουσιαστικές λύσεις στον πρωτογενή τομέα»
15:44 Ποια θα είναι η αφίσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026: Σταθερό εικαστικό στίγμα, τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο
15:40 Πάτρα: Αδειες ξανά οι πιάτσες – Γιατί απεργούν τα ταξί
15:32 Το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης του ΑΔΜΗΕ ξεκινά τη λειτουργία του
15:24 Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος που χτύπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του
15:17 Ημέρα Καριέρας στην Πάτρα – Ευκαιρίες απασχόλησης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
15:08 Μεταλλικές Κατασκευές για τον Ενεργειακό Τομέα
15:00 Αχαΐα: Στήριξη με αστερίσκους στο πολιτικό βήμα της Μαρία Καρυστιανού – Ποιοι πλησιάζουν και ποιοι κρατούν αποστάσεις
14:57 Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 80χρονου πατέρα του
14:46 Στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη – Στις 15:00 ο διάλογος
14:37 ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ
14:32 Αρβανίτης σε Φαραντούρη: «Οι άνθρωποι φαίνονται στα διαζύγια, όχι στους έρωτες»
14:26 Σε έξαρση η γρίπη στη χώρα – Έκκληση ειδικών για εμβολιασμό και έγκαιρη διάγνωση
14:21 Λοβέρδος μετά την απόφαση για τη Novartis: «Είχα πει μέχρι τέλους και φτάσαμε στο τέλος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ