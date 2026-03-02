Κύπρος: Δυσαρέσκεια για τον Στάρμερ και τις Βρετανικές Βάσεις – «Δεν υπήρξε σαφής διαβεβαίωση»

Διπλωματική τριβή καταγράφεται μεταξύ Λευκωσίας και Λονδίνου, μετά την απουσία σαφούς διαβεβαίωσης ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρος δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πέραν του ανθρωπιστικού. Η κυπριακή κυβέρνηση εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της προς το Ηνωμένο Βασίλειο, με αιχμές προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε ότι η Λευκωσία βλέπει «με δυσαρέσκεια» το γεγονός ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις στο χθεσινό διάγγελμα του Βρετανού πρωθυπουργού, δεν υπήρξε ρητή και κατηγορηματική αναφορά πως οι βάσεις δεν θα αξιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

«Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη και διαχρονική: η Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργεί ως ανθρωπιστικός κόμβος και αυτόν τον ρόλο θέλουμε να προβάλλουμε και να υπηρετούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβήματα και ενδεχόμενες κινήσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι θα πραγματοποιηθούν τα απαραίτητα διαβήματα, τόσο για να εκφραστεί η ενόχληση ως προς τον τρόπο που επικοινωνήθηκε το μήνυμα από το Λονδίνο, όσο και για την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών που διαμένουν πλησίον των βάσεων στο Ακρωτήρι.

Ερωτηθείς σχετικά με τη δημόσια παρέμβαση του πρώην Γενικού Εισαγγελέα Κώστας Κληρίδης, ο οποίος υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει νομικό έρεισμα για επαναδιαπραγμάτευση του καθεστώτος των Βάσεων, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε: «Σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείουμε τίποτα».

Η τοποθέτηση αυτή αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω πολιτικών ή νομικών πρωτοβουλιών, σε μια συγκυρία όπου η ευρύτερη περιφερειακή αστάθεια επαναφέρει στο προσκήνιο τον ρόλο των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



