Κύπρος: «Εξαφανίστηκαν» 30 κιλά TNT σε πεδίο βολής

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο, μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση περίπου 30 λιβρών ΤΝΤ κατά τη διάρκεια άσκησης της Εθνικής Φρουράς στο πεδίο βολής Καλού Χωριού.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και κινητοποιήθηκε άμεσα η στρατιωτική ηγεσία, με τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς να μεταβαίνει στο σημείο και να παρακολουθεί τις έρευνες.

Σύμφωνα με το Politis.com, εξετάζονται δύο ενδεχόμενα: είτε το εκρηκτικό υλικό έχει όντως εξαφανιστεί, είτε έχει ανατιναχθεί κατά την άσκηση χωρίς να καταγραφεί σωστά.

Να σημειωθεί ότι η άσκηση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί αναβλήθηκε, μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η υπόθεση.

