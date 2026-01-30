Κύπρος: «Εξαφανίστηκαν» 30 κιλά TNT σε πεδίο βολής
Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και κινητοποιήθηκε άμεσα η στρατιωτική ηγεσία, με τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς να μεταβαίνει στο σημείο
Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο, μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση περίπου 30 λιβρών ΤΝΤ κατά τη διάρκεια άσκησης της Εθνικής Φρουράς στο πεδίο βολής Καλού Χωριού.
Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και κινητοποιήθηκε άμεσα η στρατιωτική ηγεσία, με τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς να μεταβαίνει στο σημείο και να παρακολουθεί τις έρευνες.
Σύμφωνα με το Politis.com, εξετάζονται δύο ενδεχόμενα: είτε το εκρηκτικό υλικό έχει όντως εξαφανιστεί, είτε έχει ανατιναχθεί κατά την άσκηση χωρίς να καταγραφεί σωστά.
Να σημειωθεί ότι η άσκηση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί αναβλήθηκε, μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η υπόθεση.
