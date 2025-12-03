Κύπρος: Γυναίκα απειλούσε να ανατινάξει το σπίτι της γιατί της έκαναν έξωση

Η γυναίκα αντέδρασε στην εκτέλεση της δικαστικής απόφασης για έξωση, κλειδώθηκε στο διαμέρισμα και φέρεται να προειδοποίησε ότι θα προκαλούσε έκρηξη, κάνοντας λόγο για φιάλες υγραερίου μέσα στην οικία.

 

03 Δεκ. 2025 13:55
Pelop News

Έληξε χωρίς τραυματισμούς η ένταση που προκλήθηκε σήμερα το πρωί στη Λεμεσό της Κύπρου, όταν γυναίκα κλείστηκε στο σπίτι της και απειλούσε να το ανατινάξει, την ώρα που δικαστικοί κλητήρες επιχειρούσαν να εκτελέσουν διάταγμα έξωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα αντέδρασε στην εκτέλεση της δικαστικής απόφασης για έξωση, κλειδώθηκε στο διαμέρισμα και φέρεται να προειδοποίησε ότι θα προκαλούσε έκρηξη, κάνοντας λόγο για φιάλες υγραερίου μέσα στην οικία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας, αποκλείστηκε ο δρόμος και κρατήθηκαν σε απόσταση οι ένοικοι και οι περίοικοι, υπό τον φόβο ενδεχόμενου επεισοδίου.

Κλήθηκαν εξειδικευμένοι διαπραγματευτές της Αστυνομίας, οι οποίοι, ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες και παρέμβαση πιο ψύχραιμων προσώπων από το περιβάλλον της, κατάφεραν να την μεταπείσουν.
Η γυναίκα εγκατέλειψε τελικά την πρόθεσή της, βγήκε από το σπίτι και η σκηνή τέθηκε υπό έλεγχο. Οι φιάλες υγραερίου που βρίσκονταν στο σπίτι απομακρύνθηκαν, ώστε να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος για την ίδια αλλά και για τους υπόλοιπους κατοίκους της πολυκατοικίας και της γειτονιάς.

Οι Αρχές εξετάζουν τώρα το υπόβαθρο της υπόθεσης, τόσο σε σχέση με τη διαδικασία της έξωσης όσο και με την κατάσταση της γυναίκας.

