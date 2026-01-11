Κύπρος: Καλεί σε βοήθεια 4 χώρες για το επίμαχο βίντεο που «καίει» την κυβέρνηση

Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στις έρευνες ενεπλάκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ.

 

Κύπρος: Καλεί σε βοήθεια 4 χώρες για το επίμαχο βίντεο που «καίει» την κυβέρνηση
11 Ιαν. 2026 16:11
Pelop News

Τη συνδρομή τεσσάρων χωρών ζήτησε η Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να εντοπιστούν σημαντικά στοιχεία σχετικά με τη διαρροή του επίμαχου βίντεο, το οποίο η Κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως υβριδική επίθεση.

Σύμφωνα με το ΡΙΚ, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στις έρευνες ενεπλάκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ.

Πρόκειται για χώρες με αρκετή εξοικείωση σε θέματα υβριδικών επιθέσεων και οι οποίες δέχθηκαν στο παρελθόν αντίστοιχες επιθέσεις.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες, το κατώφλι του ΤΑΕ Αρχηγείου θα περάσουν, τόσο ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου όσο και ο επιχειρηματίας, Γιώργος Χρυσοχός, ώστε να δώσουν στοιχεία στις αρχές.

Ο επιχειρηματίας αναμένεται να δώσει στοιχεία τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν στα άτομα τα οποία κατέγραψαν τις συνομιλίες στο βίντεο.

Αναφορικά με τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, θέση της Κυβέρνησης είναι ότι δεν έπραξε οτιδήποτε επιλήψιμο, παρά μόνο εξηγούσε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο φερόμενος επενδυτής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η υβριδική επίθεση που δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία έχει Ρωσική μεθοδολογία. Χρησιμοποιήθηκαν αληθοφανή χαρακτηριστικά για να ενορχηστρωθεί μια εκστρατεία υβριδικής παραπληροφόρησης.

Η χρονική συγκυρία της δημοσίευσης του βίντεο βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

