Κύπρος: Ορατή πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ

Αρμόδια πηγή ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε απειλή για την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ ούτε στις Βρετανικές Βάσεις σήμανε συναγερμός

31 Μαρ. 2026 10:20
Pelop News

Φωτεινές αναλαμπές που έγιναν ορατές τα ξημερώματα από διάφορες περιοχές της Κύπρου συνδέονται με πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ και με αναχαιτίσεις από την ισραηλινή αεράμυνα, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η ενημερωτική ιστοσελίδα Cyprus Times.

Αρμόδια πηγή ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε απειλή για την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ ούτε στις Βρετανικές Βάσεις σήμανε συναγερμός.

Η ορατότητα του περιστατικού από την Κύπρο αποδίδεται στις καιρικές συνθήκες και στο σκοτάδι της νύχτας, που επέτρεψαν σε πολίτες να διακρίνουν στον ορίζοντα τις αναχαιτίσεις και τις τροχιές στον ουρανό. Οι εικόνες καταγράφηκαν από διάφορες περιοχές του νησιού και οι αρμόδιες αρχές απέκλεισαν σύνδεση με απειλή κατά της Κύπρου.

Το περιστατικό έρχεται μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενων επιθέσεων κατά του Ισραήλ. Το ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο ανακοίνωσε και σήμερα ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας απέναντι σε νέα πυραυλική επίθεση, ενώ διεθνή πρακτορεία καταγράφουν ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί επανειλημμένα πλήγματα και αναχαιτίσεις στην περιοχή, με ορισμένες επιθέσεις να προκαλούν και ζημιές στο βόρειο Ισραήλ.

Χωρίς λόγο ανησυχίας στην Κύπρο
Το βασικό μήνυμα από αρμόδιες πηγές στη Λευκωσία είναι ότι το συμβάν που παρακολούθησαν πολίτες από την Κύπρο ήταν οπτική αποτύπωση των επιχειρήσεων αναχαίτισης στο Ισραήλ και όχι περιστατικό που αφορούσε τον κυπριακό εναέριο χώρο ή την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε μια περιοχή όπου η γεωγραφία βάζει τον πόλεμο συχνά μέσα στο οπτικό μας πεδίο, χρειάζεται ψυχραιμία.

