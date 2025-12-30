Κύπρος: Πάνω από 20 Τούρκοι στρατιώτες επιτέθηκαν σε Ελληνοκύπριους γεωργούς στη «νεκρή ζώνη»

Σοβαρό επεισόδιο έντασης εκτυλίχθηκε χθες, εντός της ουδέτερης ζώνης στην περιοχή του χωριού Μάμμαρι που εφάπτεται της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, όταν περισσότεροι από 20 Τούρκοι στρατιώτες και ένοπλοι που εμφανίζονταν ως «ψευδοαστυνομικοί» επιχείρησαν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, να συλλάβουν δύο Ελληνοκύπριους γεωργούς την ώρα που καλλιεργούσαν το χωράφι τους.

Ο νεαρός γεωργός Γαβριήλ Γερολέμου περιέγραψε στον Alpha Κύπρου ότι αρχικά Τούρκος στρατιώτης κινήθηκε προς το αγροτικό όχημα των γεωργών και επιχείρησε να αφαιρέσει τα κλειδιά. Όταν οι δύο προσπάθησαν να τον αποτρέψουν, έφτασαν στο σημείο επιπλέον στρατιώτες και «ψευδοαστυνομικοί», που περικύκλωσαν το χωράφι.

Απόπειρα απαγωγής πάνω στο τρακτέρ

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ένας «ψευδοαστυνομικός» επιχείρησε να ανέβει στο τρακτέρ που οδηγούσε ο πατέρας του Γερολέμου, με σκοπό τη απαγωγή του. Όταν ο πατέρας επιτάχυνε για να απομακρυνθεί, ο ένοπλος έπεσε από το τρακτέρ, ενώ οι εμπλεκόμενοι φώναζαν στα τουρκικά και στα αγγλικά «stay» (ακίνητος) και «arrested» (υπό σύλληψη).

Οι γεωργοί καταγγέλλουν επίσης ρίψεις πετρών και προσπάθεια να τους πιάσουν από τον λαιμό.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν, κατά τις ίδιες πληροφορίες, σοβαρές ζημιές στο τρακτέρ, χωρίς ακόμη να έχει γίνει εκτίμηση του κόστους.

Έχει ήδη ενημερωθεί το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο συλλέγει στοιχεία για τα αναγκαία διαβήματα.

Ο ρόλος του ΟΗΕ

Οι Ελληνοκύπριοι γεωργοί υποστηρίζουν ότι κυανόκρανοι που έφτασαν στο σημείο περιορίστηκαν στο να παρακολουθούν και να καταγράφουν.

Το χωριό Μάμμαρι εφάπτεται στην Πράσινη Γραμμή και το ίδιο το χωριό αναφέρεται ότι είναι εντός της νεκρής ζώνης, σε μια περιοχή όπου η γεωργική δραστηριότητα αποτελεί, εδώ και δεκαετίες, κομμάτι της καθημερινότητας αλλά και πηγή τριβών.

Σε παλαιότερες ανακοινώσεις της, η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ UNFICYP έχει τονίσει ότι εργασίες «κοντά στις γραμμές κατάπαυσης του πυρός» εντός της ουδέτερης ζώνης εγκυμονούν κινδύνους και μπορούν να προκαλέσουν ένταση, ζητώντας συμμόρφωση με τους κανόνες της.

Το επεισόδιο στο Μάμμαρι έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα περιστατικών παρεμπόδισης γεωργικών εργασιών στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας, με πιο πρόσφατο το επεισόδιο στη Δένεια τον περασμένο Νοέμβριο, για το οποίο είχαν γίνει, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, επαφές και παρεμβάσεις προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

