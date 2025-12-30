Κύπρος: Πάνω από 20 Τούρκοι στρατιώτες επιτέθηκαν σε Ελληνοκύπριους γεωργούς στη «νεκρή ζώνη»

Ο νεαρός γεωργός Γαβριήλ Γερολέμου περιέγραψε στον Alpha Κύπρου ότι αρχικά Τούρκος στρατιώτης κινήθηκε προς το αγροτικό όχημα των γεωργών και επιχείρησε να αφαιρέσει τα κλειδιά. Όταν οι δύο προσπάθησαν να τον αποτρέψουν, έφτασαν στο σημείο επιπλέον στρατιώτες και «ψευδοαστυνομικοί», που περικύκλωσαν το χωράφι.

Κύπρος: Πάνω από 20 Τούρκοι στρατιώτες επιτέθηκαν σε Ελληνοκύπριους γεωργούς στη «νεκρή ζώνη»
30 Δεκ. 2025 15:24
Pelop News

Σοβαρό επεισόδιο έντασης εκτυλίχθηκε χθες, εντός της ουδέτερης ζώνης στην περιοχή του χωριού Μάμμαρι που εφάπτεται της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, όταν περισσότεροι από 20 Τούρκοι στρατιώτες και ένοπλοι που εμφανίζονταν ως «ψευδοαστυνομικοί» επιχείρησαν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, να συλλάβουν δύο Ελληνοκύπριους γεωργούς την ώρα που καλλιεργούσαν το χωράφι τους.

Ο νεαρός γεωργός Γαβριήλ Γερολέμου περιέγραψε στον Alpha Κύπρου ότι αρχικά Τούρκος στρατιώτης κινήθηκε προς το αγροτικό όχημα των γεωργών και επιχείρησε να αφαιρέσει τα κλειδιά. Όταν οι δύο προσπάθησαν να τον αποτρέψουν, έφτασαν στο σημείο επιπλέον στρατιώτες και «ψευδοαστυνομικοί», που περικύκλωσαν το χωράφι.

Απόπειρα απαγωγής πάνω στο τρακτέρ
Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ένας «ψευδοαστυνομικός» επιχείρησε να ανέβει στο τρακτέρ που οδηγούσε ο πατέρας του Γερολέμου, με σκοπό τη απαγωγή του. Όταν ο πατέρας επιτάχυνε για να απομακρυνθεί, ο ένοπλος έπεσε από το τρακτέρ, ενώ οι εμπλεκόμενοι φώναζαν στα τουρκικά και στα αγγλικά «stay» (ακίνητος) και «arrested» (υπό σύλληψη).

Οι γεωργοί καταγγέλλουν επίσης ρίψεις πετρών και προσπάθεια να τους πιάσουν από τον λαιμό.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν, κατά τις ίδιες πληροφορίες, σοβαρές ζημιές στο τρακτέρ, χωρίς ακόμη να έχει γίνει εκτίμηση του κόστους.
Έχει ήδη ενημερωθεί το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο συλλέγει στοιχεία για τα αναγκαία διαβήματα.

Ο ρόλος του ΟΗΕ
Οι Ελληνοκύπριοι γεωργοί υποστηρίζουν ότι κυανόκρανοι που έφτασαν στο σημείο περιορίστηκαν στο να παρακολουθούν και να καταγράφουν.
Το χωριό Μάμμαρι εφάπτεται στην Πράσινη Γραμμή και το ίδιο το χωριό αναφέρεται ότι είναι εντός της νεκρής ζώνης, σε μια περιοχή όπου η γεωργική δραστηριότητα αποτελεί, εδώ και δεκαετίες, κομμάτι της καθημερινότητας αλλά και πηγή τριβών.

Σε παλαιότερες ανακοινώσεις της, η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ UNFICYP έχει τονίσει ότι εργασίες «κοντά στις γραμμές κατάπαυσης του πυρός» εντός της ουδέτερης ζώνης εγκυμονούν κινδύνους και μπορούν να προκαλέσουν ένταση, ζητώντας συμμόρφωση με τους κανόνες της.

Το επεισόδιο στο Μάμμαρι έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα περιστατικών παρεμπόδισης γεωργικών εργασιών στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας, με πιο πρόσφατο το επεισόδιο στη Δένεια τον περασμένο Νοέμβριο, για το οποίο είχαν γίνει, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, επαφές και παρεμβάσεις προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:12 Αγοραστές από 110 χώρες προσελκύει το Ελληνικό
21:00 Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ έδωσε φιλοδώρημα 600 δολαρίων σε υπάλληλο
20:55 Η Ρωσία μεταφέρει πυραύλους μετά την φερόμενή επίθεση στον Πούτιν
20:50 Ολλανδία: Χειροπέδες σε Σύρο που ετοίμαζε επίθεση
20:44 Χαμόγελα και ευχές στο Χριστουγεννιάτικο πάρτι του Παναιγιάλειου
20:38 Η ποινή της ΔΕΑΒ για τα επεισόδια στο Ατρόμητος – Αχαϊκή
20:35 Τι αποκάλυψε η Αννα Φόνσου για το «Σπίτι του Ηθοποιού»
20:26 Tο μήνυμα της Γκιλφόιλ για το 2026, τι είπε για την Ελλάδα
20:17 Περιστέρι: Βασιλόπιτα για το Γκίνες, ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα
20:08 Επίσημη η πρώτη χειμερινή μεταγραφή της ΑΕΚ
20:00 Πάτρα: Το ημερολόγιο του Γηροκομειού των ασπρισμένων αυλών και της ανθρωπιάς ΦΩΤΟ
19:51 Στοκχόλμη: Ατύχημα με λεωφορείο, 17 τραυματίες
19:44 Η απόφαση της ΔΕΑΒ για το Ατρόμητος-Αχαϊκή, ποιοι πήραν πρόστιμο
19:34 Ζελένσκι: «Σε συζητήσεις με Τραμπ για παρουσία Αμερικάνικων δυνάμεων στην Ουκρανία»
19:25 Γεωργιάδης: «Κλείνουμε την χρονιά πετυχαίνοντας απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ»
19:17 Νέες κλήσεις πατρινών για προπονήσεις με την Εθνική πόλο Κ18
19:08 Γερμανία: Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα με ριφιφί-Δείτε το ποσό που «πέταξε» ΒΙΝΤΕΟ
19:00 H αιτία που ο Τραμπ πολεμά την Ευρώπη
18:53 Επισκεψιμότητα στα Καλάβρυτα, αλλά λείπουν οι σκιέρ
18:45 Κινήσεις η Παναχαϊκή με αίσθηση «what if…»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ