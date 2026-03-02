Κύπρος – Προειδοποίηση από την Πρεσβεία των ΗΠΑ: Μην προσέρχεστε

Έκκληση προς Αμερικανούς πολίτες να μην προσέλθουν στο κτίριο της Πρεσβείας – Οδηγίες προστασίας σε περίπτωση έκρηξης ή σειρήνων

Κύπρος - Προειδοποίηση από την Πρεσβεία των ΗΠΑ: Μην προσέρχεστε
02 Μαρ. 2026 14:45
Pelop News

Σε αυξημένη επιφυλακή καλεί τους Αμερικανούς πολίτες η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο, μετά από πληροφορίες για πιθανή απειλή από drone στην περιοχή της Πάφου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία επισημαίνεται ότι οι πολίτες δεν θα πρέπει να προσέρχονται στο κτίριο της πρεσβείας, εκτός εάν πρόκειται για επείγον περιστατικό. Παράλληλα, καλούνται όσοι βρίσκονται στην Κύπρο να παραμείνουν σε εγρήγορση και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Όπως τονίζεται, υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή απειλή από drone στην περιοχή της Πάφου, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση συγκεκριμένων οδηγιών προστασίας.

Οδηγίες σε περίπτωση έκρηξης ή ενεργοποίησης σειρήνων

Η πρεσβεία παραθέτει αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες:

  • Εάν ακουστεί δυνατή έκρηξη ή ενεργοποιηθούν σειρήνες, θα πρέπει να αναζητηθεί άμεσα κάλυψη.

  • Όσοι βρίσκονται σε κατοικία ή κτίριο, καλούνται να μεταβούν στο χαμηλότερο επίπεδο, σε σημείο με τους λιγότερους εξωτερικούς τοίχους, παράθυρα και ανοίγματα. Συνιστάται να κλείσουν οι πόρτες και να καθίσουν κοντά σε εσωτερικό τοίχο, μακριά από παράθυρα.

  • Σε περίπτωση που κάποιος βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, θα πρέπει να αναζητήσει άμεσα καταφύγιο σε κτίριο με ενισχυμένη κατασκευή. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, συστήνεται να ξαπλώσει στο έδαφος και να καλύψει το κεφάλι του με τα χέρια του.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κίνδυνο από συντρίμμια, ακόμη και στην περίπτωση που ένας εισερχόμενος πύραυλος ή drone αναχαιτιστεί, καθώς τα θραύσματα που ενδέχεται να πέσουν μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Μετά από ενδεχόμενη επίθεση, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν μακριά από οποιαδήποτε συντρίμμια και να παρακολουθούν τα κύρια μέσα ενημέρωσης για επίσημες οδηγίες των αρχών.

Τι πρέπει να αποφεύγεται

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι θα πρέπει να αποφεύγονται:

  • Περιοχές κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κυβερνητικά κτίρια ή άλλους πιθανούς στόχους.

  • Η παραμονή κοντά σε παράθυρα ή γυάλινες πόρτες.

  • Η άσκοπη έξοδος σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια ενεργών συναγερμών.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με τις διπλωματικές αποστολές να λαμβάνουν επιπλέον μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Με νέο όνομα η πρώην ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη στην Τανζανία! ΒΙΝΤΕΟ
23:31 Σπουδαίοι οι Νέοι Γλαύκου, δυσκολεύτηκε η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «18 στα 18», ΦΩΤΟ
22:57 Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Στο κινητό του Γεωργιανού εντοπίστηκε το λογισμικό encryptor, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης
22:53 Σπανούλης: “Το ελληνικό μπάσκετ έχει προσωπικότητες”
22:48 IDF: Χτυπήσαμε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Τεχεράνη
22:38 CENTCOM: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 11 ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν
22:28 «Το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο είναι απελπισία, όχι στρατηγική» δήλωση με σημασία του αντιπροσώπου του Ισραήλ στον ΟΗΕ
22:18 Ελληνικών συμφερόντων το τάνκερ που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ
21:59 Μπαχρέιν: Σοκαριστικό βίντεο με drone να χτυπά ξενοδοχείο ΒΙΝΤΕΟ
21:57 Με μυθικό Τολιόπουλο η Ελλάδα πήρε τη ρεβάνς στο Μαυροβούνιο
21:51 «Ο σύντροφός της την είχε κακοποιήσει, έζησε και πέθανε μόνη της», νέες μαρτυρίες για την 31χρονη στον Κολωνό
21:41 Πέθανε ο σπουδαίος Guy-Roger N’Ganga, τον είχε βαφτίσει ο Γιώργος Χριστόπουλος
21:30 Αίγιο: Άνδρας μεταφέρθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο
21:21 Η συμμετοχή της Κοιν.Σ.Επ. Liofyllo στο Patras IQ 2026
21:21 Ύποπτες κινήσεις Γεωργιανού στη Σούδα, προσήχθη για κατασκοπεία
21:11 Δήμος Πατρέων: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο! Καμία συμμετοχή στην βρώμικη επίθεση στο Ιράν!
21:00 Φρουροί της Επανάστασης: Δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ
20:50 Ποιοι εκλέχτηκαν στο νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
20:39 Λύτρωση για τον Ατρόμητο, έχασε μεγάλη ευκαιρία η Αχαϊκή
20:29 Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ