Κύπρος – Προειδοποίηση από την Πρεσβεία των ΗΠΑ: Μην προσέρχεστε

Σε αυξημένη επιφυλακή καλεί τους Αμερικανούς πολίτες η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο, μετά από πληροφορίες για πιθανή απειλή από drone στην περιοχή της Πάφου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία επισημαίνεται ότι οι πολίτες δεν θα πρέπει να προσέρχονται στο κτίριο της πρεσβείας, εκτός εάν πρόκειται για επείγον περιστατικό. Παράλληλα, καλούνται όσοι βρίσκονται στην Κύπρο να παραμείνουν σε εγρήγορση και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Όπως τονίζεται, υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή απειλή από drone στην περιοχή της Πάφου, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση συγκεκριμένων οδηγιών προστασίας.

Οδηγίες σε περίπτωση έκρηξης ή ενεργοποίησης σειρήνων

Η πρεσβεία παραθέτει αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες:

Εάν ακουστεί δυνατή έκρηξη ή ενεργοποιηθούν σειρήνες, θα πρέπει να αναζητηθεί άμεσα κάλυψη.

Όσοι βρίσκονται σε κατοικία ή κτίριο, καλούνται να μεταβούν στο χαμηλότερο επίπεδο, σε σημείο με τους λιγότερους εξωτερικούς τοίχους, παράθυρα και ανοίγματα. Συνιστάται να κλείσουν οι πόρτες και να καθίσουν κοντά σε εσωτερικό τοίχο, μακριά από παράθυρα.

Σε περίπτωση που κάποιος βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, θα πρέπει να αναζητήσει άμεσα καταφύγιο σε κτίριο με ενισχυμένη κατασκευή. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, συστήνεται να ξαπλώσει στο έδαφος και να καλύψει το κεφάλι του με τα χέρια του.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κίνδυνο από συντρίμμια, ακόμη και στην περίπτωση που ένας εισερχόμενος πύραυλος ή drone αναχαιτιστεί, καθώς τα θραύσματα που ενδέχεται να πέσουν μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Μετά από ενδεχόμενη επίθεση, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν μακριά από οποιαδήποτε συντρίμμια και να παρακολουθούν τα κύρια μέσα ενημέρωσης για επίσημες οδηγίες των αρχών.

Τι πρέπει να αποφεύγεται

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι θα πρέπει να αποφεύγονται:

Περιοχές κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κυβερνητικά κτίρια ή άλλους πιθανούς στόχους.

Η παραμονή κοντά σε παράθυρα ή γυάλινες πόρτες.

Η άσκοπη έξοδος σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια ενεργών συναγερμών.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με τις διπλωματικές αποστολές να λαμβάνουν επιπλέον μέτρα πρόληψης και προστασίας.

