Κύπρος: Συναγερμός στην Εθνική Φρουρά – Αγνοείται ποσότητα 13 κιλών ΤΝΤ μετά από άσκηση στο πεδίο βολής Καλού Χωριού

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκε η Εθνική Φρουρά της Κύπρου, μετά τον εντοπισμό απώλειας ποσότητας εκρηκτικού υλικού ΤΝΤ, περίπου 13 κιλών, κατά τη διάρκεια άσκησης του Μηχανικού στο πεδίο βολής του Καλού Χωριού. Η υπόθεση διερευνάται με ανακριτικές διαδικασίες, ενώ ενημερώθηκε και η Αστυνομία και η προγραμματισμένη άσκηση για σήμερα ανεβλήθη.

30 Ιαν. 2026 13:24
Έρευνα σε βάθος βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κύπρο, καθώς η Εθνική Φρουρά τέθηκε σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης μετά την απώλεια ποσότητας εκρηκτικού υλικού ΤΝΤ, περίπου 13 κιλών, που διαπιστώθηκε σε άσκηση του Μηχανικού στο πεδίο βολής του Καλού Χωριού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν ήδη ξεκινήσει ανακριτικές διαδικασίες, ενώ στο σημείο μετέβη και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος παρακολουθεί προσωπικά τις έρευνες. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Αστυνομία, στο πλαίσιο της διερεύνησης όλων των ενδεχομένων.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια: είτε το εκρηκτικό υλικό έχει όντως χαθεί ή αφαιρεθεί, είτε χρησιμοποιήθηκε κατά την άσκηση χωρίς να καταγραφεί με ακρίβεια, όπως προβλέπουν τα πρωτόκολλα διαχείρισης και απολογισμού υλικών.

Μέχρι να αποσαφηνιστεί πλήρως τι έχει συμβεί, η άσκηση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα αναβλήθηκε, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι και η συλλογή στοιχείων από τις αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες.

