Κύπρος: Συναγερμός στην Εθνική Φρουρά – Αγνοείται ποσότητα 13 κιλών ΤΝΤ μετά από άσκηση στο πεδίο βολής Καλού Χωριού

Έρευνα σε βάθος βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κύπρο, καθώς η Εθνική Φρουρά τέθηκε σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης μετά την απώλεια ποσότητας εκρηκτικού υλικού ΤΝΤ, περίπου 13 κιλών, που διαπιστώθηκε σε άσκηση του Μηχανικού στο πεδίο βολής του Καλού Χωριού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν ήδη ξεκινήσει ανακριτικές διαδικασίες, ενώ στο σημείο μετέβη και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος παρακολουθεί προσωπικά τις έρευνες. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Αστυνομία, στο πλαίσιο της διερεύνησης όλων των ενδεχομένων.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια: είτε το εκρηκτικό υλικό έχει όντως χαθεί ή αφαιρεθεί, είτε χρησιμοποιήθηκε κατά την άσκηση χωρίς να καταγραφεί με ακρίβεια, όπως προβλέπουν τα πρωτόκολλα διαχείρισης και απολογισμού υλικών.

Μέχρι να αποσαφηνιστεί πλήρως τι έχει συμβεί, η άσκηση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα αναβλήθηκε, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι και η συλλογή στοιχείων από τις αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



