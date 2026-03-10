Κύπρος: Συνελήφθη καταζητούμενος για διακίνηση πυρομαχικών υπέρ της Χαμάς

Ο ύποπτος, γεννημένος στον Λίβανο και κάτοικος Βερολίνου, εντοπίστηκε στη Λάρνακα βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν τον ρόλο του σε υπόθεση προμήθειας πυρομαχικών που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, συνδεόταν με σχεδιαζόμενες επιθέσεις σε ισραηλινούς ή εβραϊκούς στόχους στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στη σύλληψη καταζητούμενου άνδρα που φέρεται να συνδέεται με υπόθεση προμήθειας πυρομαχικών για λογαριασμό της Χαμάς προχώρησαν οι κυπριακές αρχές στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, έπειτα από ευρωπαϊκό ένταλμα που είχε εκδοθεί από τη Γερμανία.

Σύμφωνα με τη γερμανική ομοσπονδιακή εισαγγελία, πρόκειται για τον Καμέλ Μ., γεννημένο στον Λίβανο και κάτοικο Βερολίνου, ο οποίος συνελήφθη στις 6 Μαρτίου 2026 κατά την άφιξή του από τον Λίβανο στην Κύπρο. Δύο ημέρες αργότερα, στις 8 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο διαμέρισμά του στο Βερολίνο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς θεωρείται ύποπτος για συμμετοχή στη μεταφορά 300 σφαιρών τον Αύγουστο του 2025. Τα πυρομαχικά φέρεται να παραδόθηκαν, μέσω άλλου κατηγορούμενου, σε ενδιάμεσο πρόσωπο και στη συνέχεια να προωθήθηκαν περαιτέρω. Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί ήδη τον Ιανουάριο του 2026 και ο Μοχάμεντ Σ. κατά την είσοδό του στη Γερμανία από τη Βηρυτό.

Η γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD μετέδωσε ότι οι ερευνητές εκτιμούν πως ο οπλισμός που συγκεντρωνόταν ενδεχομένως προοριζόταν για δολοφονικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών ιδρυμάτων στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Πρόκειται για εκτίμηση των αρχών στο πλαίσιο της έρευνας και όχι για τελεσίδικη δικαστική κρίση.

Ο Καμέλ Μ. αναμένεται να εκδοθεί στη Γερμανία, όπου θα οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου στην Καρλσρούη.

