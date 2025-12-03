Κυψέλη: Εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου βρέθηκαν μέσα στο αποχετευτικό του ΑΤ

Ακόμη ένα παράξενο περιστατικό καταγράφηκε στην Κυψέλη, όταν συνεργείο που έκανε υδραυλικές εργασίες στο Αστυνομικό Τμήμα εντόπισε εννέα παλιά και διαβρωμένα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου κρυμμένα στο αποχετευτικό δίκτυο.

Κυψέλη: Εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου βρέθηκαν μέσα στο αποχετευτικό του ΑΤ Φωτογραφία αρχείου
03 Δεκ. 2025 14:31
Pelop News

Το εύρημα αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης κατά τη διάρκεια εργασιών στο σύστημα αποχέτευσης του ΑΤ Κυψέλης, όταν οι τεχνικοί εντόπισαν εννέα όπλα φωτοβολίδων και κρότου, σε προχωρημένη φθορά, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ για να διαπιστωθεί πώς κατέληξαν στο σημείο.

Το συνεργείο που εργαζόταν στο κτίριο ανέσυρε τα αντικείμενα, τα οποία βρέθηκαν σε κακή κατάσταση λόγω της παλαιότητας και της παρατεταμένης παραμονής τους στο συγκεκριμένο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα όπλα δεν ήταν λειτουργικά, καθώς η διάβρωση είναι εκτεταμένη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας προσπαθούν τώρα να εξακριβώσουν πώς και πότε βρέθηκαν τα αντικείμενα μέσα στο αποχετευτικό δίκτυο του κτιρίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής και πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:32 Καϊλή για τη σύλληψη της Μογκερίνι: Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος για πολιτικούς
15:24 Πάτρα: Μεταφέρονται τα Διοικητικά Δικαστήρια στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ
15:16 Σε οριακό σημείο τα σχολεία στα Καλάβρυτα – Επιστολή «καμπανάκι» από τον Σύλλογο Γονέων
15:08 Με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου
15:00 Έκτακτες ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο λόγω πορειών για τον Γρηγορόπουλο
15:00 Στην «κόκκινη ζώνη» και η Αχαΐα: Υψηλή επικινδυνότητα στον νέο Εθνικό Χάρτη Πυρκαγιών
14:55 Επική στιγμή στη Σύρο: Φαντάρος παρακολούθησε το ματς του Ολυμπιακού από τη σκοπιά
14:53 Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη Βουλή: Η εθιμοτυπική πρώτη συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη
14:46 Βελόπουλος στη Βουλή: Σκληρή επίθεση για αγροτικά, ΟΠΕΚΕΠΕ, εξοπλιστικά και εκλογές
14:41 Ανδρουλάκης: «Η Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ είναι ημέρα λογοδοσίας για την κοινωνία μας»
14:38 Μαρινάκης: «Ο διάλογος με τους αγρότες δεν σταμάτησε – Δεν θα δοθούν λεφτά που δεν υπάρχουν»
14:31 Κυψέλη: Εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου βρέθηκαν μέσα στο αποχετευτικό του ΑΤ
14:23 Έκρυθμο μέτωπο αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα: Σπασμένα αστυνομικά φράγματα, κλειστοί δρόμοι και πορείες με χιλιάδες τρακτέρ
14:20 Η υπνική άπνοια διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικής νόσου
14:11 Ένταση στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών: Οδηγοί ταξί απέναντι στα ΜΑΤ με χημικά στον αέρα
14:05 Πάνω από 1.190 παραβάσεις τον Νοέμβριο για εμπόδια στην ελεύθερη κίνηση πολιτών στη Δυτική Ελλάδα
14:02 Αττική: Συναγερμός για λειψυδρία – Μόρνος και Υλίκη χάνουν ραγδαία τα αποθέματά τους παρά τις βροχές
14:00 Πάτρα: Με υψηλή συμμετοχή συνεχίζεται η 48ωρη απεργία των ταξί – Κομβόι διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης
13:56 Αττική: Βίντεο της ΕΛΑΣ από μεγάλη επιχείρηση με 11 προσαγωγές για κύκλωμα κλοπών και απατών
13:55 Κύπρος: Γυναίκα απειλούσε να ανατινάξει το σπίτι της γιατί της έκαναν έξωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ