Κυψέλη: Εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου βρέθηκαν μέσα στο αποχετευτικό του ΑΤ

Το εύρημα αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης κατά τη διάρκεια εργασιών στο σύστημα αποχέτευσης του ΑΤ Κυψέλης, όταν οι τεχνικοί εντόπισαν εννέα όπλα φωτοβολίδων και κρότου, σε προχωρημένη φθορά, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ για να διαπιστωθεί πώς κατέληξαν στο σημείο.

Το συνεργείο που εργαζόταν στο κτίριο ανέσυρε τα αντικείμενα, τα οποία βρέθηκαν σε κακή κατάσταση λόγω της παλαιότητας και της παρατεταμένης παραμονής τους στο συγκεκριμένο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα όπλα δεν ήταν λειτουργικά, καθώς η διάβρωση είναι εκτεταμένη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας προσπαθούν τώρα να εξακριβώσουν πώς και πότε βρέθηκαν τα αντικείμενα μέσα στο αποχετευτικό δίκτυο του κτιρίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής και πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης.

