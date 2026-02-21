Κυψέλη: Καταγγελία για βιασμό ΑμεΑ μέσα στο σπίτι της – Η μητέρα κυνήγησε τον δράστη με μαχαίρι

Σοβαρό περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ερευνάται στην Κυψέλη, μετά από καταγγελία για εισβολή άνδρα σε κατοικία όπου διαμένουν δύο ενήλικες αδελφές ΑμεΑ. Ο φερόμενος δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις Αρχές.

Κυψέλη: Καταγγελία για βιασμό ΑμεΑ μέσα στο σπίτι της – Η μητέρα κυνήγησε τον δράστη με μαχαίρι
21 Φεβ. 2026 14:24
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Κυψέλη, ύστερα από καταγγελία ότι άνδρας εισέβαλε σε οικία και προχώρησε σε σεξουαλική κακοποίηση ενήλικης γυναίκας ΑμεΑ, την ώρα που απουσίαζε η μητέρα των δύο αδελφών που διαμένουν στο σπίτι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φερόμενος δράστης, αλβανικής καταγωγής και γνώριμος της οικογένειας, μπήκε στην κατοικία όπου ζουν οι ενήλικες δίδυμες γυναίκες. Κατά την καταγγελία, φέρεται να βίασε τη μία εξ αυτών, ενώ εξετάζεται και ενδεχόμενο επίθεσης προς τη δεύτερη.

Η μητέρα των γυναικών, όπως αναφέρεται, αντιλήφθηκε το περιστατικό μέσω κάμερας που υπήρχε στο σπίτι και επέστρεψε άμεσα. Φτάνοντας στην οικία, φέρεται να εντόπισε τον άνδρα στο εσωτερικό και να τον καταδίωξε, με εκείνον να διαφεύγει.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις, ενώ η μία φέρεται να έχει υποστεί τραυματισμούς.

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον φερόμενο δράστη και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

