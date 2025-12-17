Κυψέλη – Μητέρα 16χρονης μαθήτριας: «Δεν ξέρω τι δεν έχω κάνει καλά»

Η μητέρα της 16χρονης, που μαχαίρωσε 14χρονη σε σχολείο στην Κυψέλη δήλωσε για το περιστατικό: «Πήγε πρώτη μέρα και ήθελε απλά να πηγαίνει σχολείο. Άκουσε κάτι, να την βρίζει κάποιο κορίτσι και δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της».

Μιλώντας στο Mega παραδέχεται πως η κόρη της δυσκολεύεται με τη διαχείριση του θυμού, πως όταν συμβαίνει αυτό έχει επιθετική συμπεριφορά και πως το τελευταίο διάστημα έχει μπλέξει με κακές παρέες που την επηρεάζουν. «Απρόβλεπτη η συμπεριφορά της. Μία ευγενική και μία τσακώνεται. Δεν μου ανοίγεται. Θέλω να την πάω σε ψυχολόγο να τα πω όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί, από κάποιες κακές παρέες. Έχει μπλέξει γιατί είναι καλό κορίτσι και ευαίσθητη» τόνισε.

Όπως σημειώνει ακόμη η μητέρα της 16χρονης: «Δεν γνωρίζω για το μαχαίρι πού το βρήκε. Εγώ δούλευα, δεν ήξερα. Έχω κλείσει ραντεβού στους δημόσιους ψυχολόγους και δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο. Δεν με βοήθησαν σε τίποτα. Δουλεύω, δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ (…) Έχω πάρει και το “Χαμόγελο του Παιδιού” παντού, μου είπαν τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι αθώα η κόρη μου και παρασέρνεται. Από κάπου ξεκινάει όλο αυτό, από κάποια παρέα». Στη συνέχεια εξήγησε ότι «ο πατέρας της μόνο για καφέ τους βλέπει, δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Πρέπει να πληρώνω όλους τους λογαριασμούς. Τρέχω και δεν φτάνω. Οικονομικά δεν βοηθάει».

Η ίδια συμπλήρωσε: «Όταν της μιλάω με ακούει. Της είπα “πρόσεχε, μην το ξανακάνεις αυτό, δεν είναι σωστό”. (…) Προσφέρω ό,τι χρειάζονται τα παιδιά, αλλά από πίσω της δεν μπορώ να πάω γιατί κάνω και 2 δουλειές καμιά φορά. (…) Θέλω να τη βοηθήσουμε, όχι να την βγάλουμε εγκληματία γιατί είναι μικρό κορίτσι και κλαίει. Εμένα μου λέει άλλα, “εγώ μαμά μόνο σχολείο θέλω να πηγαίνω, δεν θα ασχοληθώ με κανέναν”. Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν μου ανοίγεται. Δεν ξέρω τι δεν έχω κάνει καλά, απλά είμαι και ‘γω παγιδευμένη, παλεύω μόνη μου. (…) Εγώ θέλω να βοηθήσω το παιδί, χρειάζομαι και εγώ βοήθεια… δεν ξέρω…», υπογραμμίζει.

«Συνέχεια ζητάω βοήθεια αλλά δεν βρίσκω ραντεβού. Ζήτησα ψυχολόγο από το σχολείο το προηγούμενο. Ο διευθυντής (από το προηγούμενο σχολείο) μου είπε “να σας βοηθήσω αλλά δεν έχουμε ψυχολόγο αυτή τη στιγμή”. Μου είπε, “όταν έχει θα σας ενημερώσω. Και περίμενα και είπε “δεν έχει τίποτα η 16χρονη”. Μου λέει “μη πάτε. Είναι μια χαρά, πρέπει να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για να πάτε σε ψυχολόγο”. Του είπα ότι έχω κλείσει ραντεβού και θα την πάω γιατί θέλω να πάρω χαρτί να κάνει τα μαθήματα στο σπίτι και μου είπε “δεν έχει τίποτα, δεν θα σας δώσουν εύκολα χαρτί”. Και επειδή μου το είπε αυτό δεν πήγα», καταλήγει η μητέρα της 16χρονης.

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στην 16χρονη μαθήτρια. Ταυτόχρονα, με νέα ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το συμβάν.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση έγινε μέσα στο σχολείο, την πρώτη ημέρα που η δράστις άρχισε να φοιτά σε αυτό. Στην 16χρονη είχε επιβληθεί ως ποινή η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος έπειτα από άλλη επίθεση και πάλι με μαχαίρι κατά συμμαθητή της. Όπως έγινε γνωστό, εκτός από την απόπειρα ανθρωποκτονίας, η 16χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη και με τις κατηγορίες της οπλοφορίας μέσα σε σχολικό συγκρότημα, ενώ αντιμετωπίζει και το πλημμέλημα της οπλοχρησίας.

Η μαθήτρια ήταν γνωστή για την παραβατική της συμπεριφορά στις Αρχές, καθώς το τελευταίο εξάμηνο την είχαν συλλάβει άλλες 2 φορές. Τον Ιούλιο είχε συλληφθεί γιατί είχε μαχαιρώσει στην πλάτη συμμαθήτριά της στην περιοχή της Κυψέλης, ενώ τον Οκτώβριο είχε ξανά συλληφθεί στον Άγιο Παντελεήμονα, γιατί στην κατοχή της βρέθηκε μαχαίρι 18 εκατοστών.

Εξιτήριο πήρε η 14χρονη

Το 14χρονο κορίτσι, που είναι σε σοκ, πήρε την Τρίτη εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν μετά την επίθεση.

Η αδελφή της 16χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, υποστηρίζει πως το θύμα την προκάλεσε: «Την είπαν πρεζάκι, ότι ήρθε η β@@ και τι κάνει εδώ πέρα. Όχι ότι είναι τρελή και πήγε και της επιτέθηκε. Μόνο αν την προκαλέσουν».

