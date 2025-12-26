Κυψέλη: Συναγερμός στην ΕΛΑΣ μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου

Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (26/12/2025) στην Κυψέλη, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο και ειδοποιήθηκε άμεσα η Ελληνική Αστυνομία, με αποτέλεσμα να τεθεί σε εφαρμογή ειδικό πρωτόκολλο ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο των ΤΕΕΜ, ενώ προληπτικά διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Ανάφης. Λίγο αργότερα, οι Αρχές προχώρησαν και σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της οδού Πατησίων, από την οδό Ανάφης έως την οδό Πάρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και διερχόμενων οχημάτων.

Η περιοχή αποκλείστηκε με ειδικές κορδέλες της Αστυνομίας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Στις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, καταγράφεται ο πλήρης αποκλεισμός των δρόμων, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το αντικείμενο και αξιολογούν την επικινδυνότητά του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τη φύση του αντικειμένου, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

