Κυψέλη: Συναγερμός στην ΕΛΑΣ μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου

Αποκλεισμοί δρόμων και κινητοποίηση ειδικών δυνάμεων σημειώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στην Κυψέλη, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου που έθεσε σε επιφυλακή τις Αρχές.

Κυψέλη: Συναγερμός στην ΕΛΑΣ μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου
26 Δεκ. 2025 17:57
Pelop News

Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (26/12/2025) στην Κυψέλη, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο και ειδοποιήθηκε άμεσα η Ελληνική Αστυνομία, με αποτέλεσμα να τεθεί σε εφαρμογή ειδικό πρωτόκολλο ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο των ΤΕΕΜ, ενώ προληπτικά διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Ανάφης. Λίγο αργότερα, οι Αρχές προχώρησαν και σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της οδού Πατησίων, από την οδό Ανάφης έως την οδό Πάρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και διερχόμενων οχημάτων.

Η περιοχή αποκλείστηκε με ειδικές κορδέλες της Αστυνομίας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Στις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, καταγράφεται ο πλήρης αποκλεισμός των δρόμων, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το αντικείμενο και αξιολογούν την επικινδυνότητά του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τη φύση του αντικειμένου, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:53 eCheck vs Interac : Quelle Méthode Choisir pour Vos Dépôts Casino ?
19:37 Ζελένσκι: Έτοιμος για δημοψήφισμα επί του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ
19:26 Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό με πτώση θερμοκρασίας έως την Παραμονή Πρωτοχρονιάς
19:14 Βαρδούσια: Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν τρεις ορειβάτες και μία γυναίκα
19:05 Γιορτινά αρώματα: Φτιάξτε το δικό σας χειροποίητο potpourri
18:54 Σέρρες: Βρέθηκε εξάρτημα οχήματος που εξετάζεται αν συνδέεται με τον αγνοούμενο 45χρονο πυροσβέστη
18:46 Συρία: Η Saraya Ansar al-Sunna ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη στο τζαμί της Χομς
18:38 Πάτρα: Ανοιχτά τα καταστήματα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του έτους
18:30 Κυψέλη: Εξουδετερώθηκε ύποπτο αντικείμενο με ελεγχόμενη έκρηξη στην οδό Αμοργού
18:23 Copa Nadal 2025: Ρεκόρ και γιορτινή ατμόσφαιρα στο λιμάνι της Βαρκελώνης
18:15 Πάρις Χίλτον: Η εντυπωσιακή φωτογράφιση για τα φετινά Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
18:08 Γερμανία: Ιστορικό χαμηλό στις ευκαιρίες απασχόλησης για ανέργους
18:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Φτώχεια είναι Νοοτροπία
17:57 Κυψέλη: Συναγερμός στην ΕΛΑΣ μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου
17:55 Σέρρες: Ένα εύρημα σε μεγάλο υψόμετρο και η αγωνία για τον αγνοούμενο διοικητή
17:48 Γαύδος: Διάσωση 361 μεταναστών νότια του νησιού – Δύο επιχειρήσεις με τη συνδρομή της FRONTEX
17:36 Δείτε όλες τις αργίες του 2026: Τα τριήμερα, το Πάσχα και όλες οι επίσημες και τοπικές γιορτές της χρονιάς
17:24 Ιαπωνία: 14 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο ελαστικών – Συνελήφθη ύποπτος
17:12 Πάρος: Αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα στην Πούντα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
17:03 Βαρδούσια Όρη: Αγωνία για τους τρεις ορειβάτες – Τα ίχνη βρέθηκαν, μετά χάθηκαν – Τι εκτιμούν τα ΕΜΑΚ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ