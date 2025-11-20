Κυρανάκης: Εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο Μετρό Αθηνών

Την αξιοποίηση προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα μαζικής μεταφοράς παρουσίασε στην ειδική μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή έρευνας και τεχνολογίας ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως ανέφερε, η νέα τεχνολογική υποδομή αφορά και το Μετρό της Αθήνας, με στόχο την αναβάθμιση τόσο της λειτουργίας του δικτύου όσο και του συστήματος ελέγχου εισιτηρίων.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι μπαίνει τέλος στο φαινόμενο των «διπλοπερασμάτων» από τα ακυρωτήρια, καθώς τίθεται σε λειτουργία νέο σύστημα που, με τη χρήση καμερών και τεχνητής νοημοσύνης, θα εντοπίζει τις σχετικές παραβάσεις και θα καταγράφει αυτόματα τις περιπτώσεις εισιτηριοδιαφυγής.

Παράλληλα, νέο ψηφιακό εργαλείο θα καταγράφει με ακρίβεια τα πραγματικά δρομολόγια των συρμών. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, οι αυτοματοποιημένες αναφορές που θα παράγονται θα αποτυπώνουν τις χρονοσυχνότητες, τον βαθμό πυκνότητας των δρομολογίων και τα σημεία όπου παρατηρείται συνωστισμός στις αποβάθρες.

Όπως εξήγησε, τα δεδομένα αυτά θα επιτρέψουν στις υπηρεσίες να εντοπίζουν τις ώρες και τις ημέρες με τη μεγαλύτερη επιβατική πίεση και να εξετάζουν τρόπους αναπροσαρμογής των δρομολογίων για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η ομαλή καταβολή του εισιτηρίου από όλους τους επιβάτες οδηγεί σε αύξηση των διαθέσιμων πόρων, κάτι που μπορεί να μεταφραστεί σε ενίσχυση της συχνότητας των συρμών και συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών. Ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η υιοθέτηση των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτα έχει οδηγήσει σε αύξηση των εισπράξεων κατά περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ.

Αναφορά έγινε και στην εντατικοποίηση των ελέγχων, οι οποίοι έχουν σχεδόν πενταπλασιαστεί σε σχέση με το 2021. Όπως σημείωσε ο κ. Κυρανάκης, οι έλεγχοι στο Μετρό και τον Ηλεκτρικό ανήλθαν φέτος σε 4.981.000, έναντι 1.020.000 το 2021.

