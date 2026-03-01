Κυρανάκης στο Μega για τρένα, Τέμπη και Μέση Ανατολή

Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο ελληνικός σιδηρόδρομος 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών και για τις εξελίξεις που αφορούν τη Μέση Ανατολή, μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο».

-«Η ελληνική θέση ήταν και παραμένει ότι το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να κυριαρχήσει, όπου αυτό είναι εφικτό. Σίγουρα καταδικάζουμε ως χώρα τις ιρανικές επιθέσεις στις βάσεις σε Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και συνολικά στον Κόλπο, διότι αυτό είναι μία εξέλιξη η οποία μπορεί να οδηγήσει σε γενικευμένη σύρραξη.

Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση. Από ‘κει και πέρα, τα ελληνικά συμφέροντα από όλη αυτή τη σύρραξη έχουν να κάνουν κυρίως με τη ναυτιλία. Άρα λοιπόν, το υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Ναυτιλίας αυτή τη στιγμή εργάζονται πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσει να προστατευθεί ο ελληνικός στόλος, ο οποίος βρίσκεται πέριξ της περιοχής, η οποία επηρεάζεται.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουν να κινηθούν και να επιστρέψουν με ασφάλεια τα ελληνικά πλοία. Υπάρχει μια υπερσυσσώρευση πλοίων αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούζ, η οποία δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους.

Άρα λοιπόν, από τη μία υπάρχει αυτή η πτυχή και από την άλλη να θυμηθούμε ότι όταν δεν είναι εφικτές οι διαπραγματεύσεις με διπλωματία, όπου δεν είναι εφικτό να γίνει διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο, οι χώρες πρέπει να εξοπλίζονται. Δικαιώνεται μια επιλογή που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση να εξοπλίζονται στρατιωτικά και να ισχυροποιείται», είπε αρχικά.

-Είμαστε πολύ κοντά σε μία γενικευμένη σύρραξη, πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλο χρονικό διάστημα προηγήθηκε. Και αυτό διότι βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά στους δέκτες μας, ένας κανονικός πόλεμος. Και σίγουρα ο θάνατος του Χαμενεΐ, ενός ηγέτη του Ιράν ο οποίος «σφράγισε» μία πολύ επιθετική στάση του Ιράν απέναντι στη Δύση ειδικά τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες 10ετίες και άλλαξε και την ταυτότητα του Ιράν, της κοινωνίας του Ιράν, να την κάνει μια πιο θεοκρατική κοινωνία, μια πιο φανατισμένη κοινωνία..

-Οι δικές μας μεταφορικές υποδομές δεν επηρεάζονται από αυτή τη σύρραξη. Σίγουρα όμως παίζουν το ρόλο τους για τον άλλον πόλεμο, ο οποίος είναι τέσσερα χρόνια σε εξέλιξη, τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Και μία από τις βασικές στρατηγικές στην οποία έχουμε πρωταρχικό ρόλο ως Ελλάδα, είναι το να μπορεί η Δύση και η Ευρώπη να μετακινεί στρατιωτικό υλικό σε ώρες, αντί για εβδομάδες, μέσω του κάθετου διαδρόμου.

Εμείς λοιπόν, μαζί με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μεταφορών, έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας και προχωρούν τα έργα μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ώστε ο κάθετος σιδηροδρομικός άξονας, ο οποίος ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη και από τη Θεσσαλονίκη και καταλήγει στην Ουκρανία, χρηματοδοτείται και υλοποιείται ενιαία πλέον.

Για να μπορούν να μετακινούνται και άνθρωποι και στρατιωτικό υλικό μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Αλλά αυτό αφορά στο άλλο μέτωπο, το οποίο επίσης δεν έχει κλείσει».

-Στην συνέχεια ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στους σιδηρόδρομους αλλά και στα Τέμπη, λέγοντας τα εξής: «Τα τρένα είναι πιο ασφαλή σήμερα από ό,τι ήταν την εποχή των Τεμπών. Και πολύ πιο ασφαλή από την εποχή που παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση το 2019. Και αυτό διότι το ‘19, εφόσον βάζουμε τον πήχη και αυτόν τον πήχη βάζουν και οι γονείς και αυτοί που ασκούν κριτική και συνολικά η κοινωνία, τον πήχη της τηλεδιοίκησης.

Το σύστημα αυτό το οποίο συζητήθηκε τόσο πολύ μετά την τραγωδία. Αν αυτός είναι ο πήχης λοιπόν, το 2019 περνούσαμε κάτω από το 1% αυτού του πήχη. Υπήρχαν μόλις 5 χιλιόμετρα στον άξονα ενεργής τηλεδιοίκησης. Σήμερα είμαστε στο 80% και το καλοκαίρι του 26, σε ένα εξάμηνο, θα είμαστε στο 100%. 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% ETCS, το σύστημα αυτόματης πέδησης τρένων, το οποίο δεν υπήρχε στην 717. Είναι μια πρόσθετη δικλείδα.

-Όπως επίσης πρόσθετη δικλείδα, σε περίπτωση που έχουμε βλάβες ή δολιοφθορές ή ανθρώπινα λάθη στα συστήματα τηλεδιοίκησης, είναι το railway.gov.gr, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του αυτή την εβδομάδα.

Για πρώτη φορά βλέπουμε τα τρένα σε πραγματικό χρόνο, στη πραγματική τους θέση, με ακρίβεια λίγων εκατοστών. Δεν είναι ένα GPS αυτό το σύστημα το οποίο παρουσιάστηκε, είναι ένα σύστημα ακριβείας λίγων εκατοστών, για να ξεχωρίζεις αν ένα τρένο είναι στη γραμμή ανόδου ή στη γραμμή καθόδου.

-Ερωτηθείς αν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα επαναληφθεί να μπει ένα τρένο στην άλλη γραμμή, ο κ. Κυρανάκης τόνισε πως «είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που το έχει καταφέρει. Το να μπορείς να βλέπεις αν ένα τρένο είναι στη γραμμή ανόδου ή καθόδου, που βρίσκονται δίπλα ακριβώς αυτές οι δύο γραμμές, έχουν λίγα μέτρα απόσταση.

Το απλό GPS αν λειτουργούσε, αν κάναμε αυτή τη δουλειά με το απλό GPS θα ήταν πολύ επικίνδυνο. Δεν θα μπορούσες με την απόκλιση 15 μέτρων, την οποία δίνει το GPS, να καταλάβεις σε ποια γραμμή είναι.

Το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ βλέπει, για κάθε δρομολόγιο, το σύνολο του προσωπικού που είναι συνδεδεμένο με αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί πια να σβήσει με μπλάνκο, όπως έγινε στα Τέμπη, κάποιος τη βάρδια του στο βιβλίο βαρδιών.

Βλέπεις ποιος είναι στη βάρδια του σταθμάρχης, ρυθμιστής κυκλοφορίας, στην τηλεδιοίκηση, φύλακας ισόπεδης διάβασης που πρέπει να είναι εκεί και αν φύγει για να πάει για καφέ, τον πιάνει το σύστημα, τον εντοπίζει το σύστημα και βαράει συναγερμός.

-Και το κυριότερο βλέπει: όταν σε περίπτωση που έχουμε ένα ανθρώπινο λάθος και δύο τρένα μπουν στην ίδια γραμμή, βγαίνει μια αυτόματη ειδοποίηση, δεν χρειάζεται ανθρώπινο μάτι δηλαδή. Δεν περιμένει δηλαδή κάποιος να το δει και να πάρει τηλέφωνο.

Δεν περιμένει κάποιος να το δει και να πάρει τηλέφωνο, βγαίνει μια αυτόματη ειδοποίηση που λέει “μεταξύ δύο αλλαγών έχω δύο τρένα”, βαράει συναγερμός σε όλο το κέντρο και γίνονται οι ενέργειες για να κινητοποιηθεί το τρένο. Με αυτόματο τρόπο μόνο το ETCS παρεμβαίνει. Το ETCS θα είναι στο 100% του άξονα το καλοκαίρι του 2026. Σήμερα που μιλάμε, αν κάτι πάθει ο μηχανοδηγός, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο μετά από 20 δευτερόλεπτα του δίνει μια ηχητική ειδοποίηση μες στην καμπίνα και αν μετά από άλλα 20 δευτερόλεπτα δεν ανταποκριθεί, το τρένο σταματά αυτόματα».

-Και συνέχισε: «Προφανώς το τροχαίο υλικό είναι παλιό. Γι’ αυτό και διαπραγματευτήκαμε τους τελευταίους μήνες πάρα πολύ σκληρά με την ιταλική κυβέρνηση και με παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού στην Ιταλίδα ομόλογό του, την Τζόρτζια Μελόνι, πέτυχε να βάλουν εκείνοι το χέρι στην τσέπη. Να βγάλουν 308 εκατομμύρια ευρώ για 23 νέα τρένα, τα οποία την άνοιξη του 27 θα είναι στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Κι αν δεν έχουν έρθει όλα μέχρι τέλος του 27, για πρώτη φορά το ελληνικό δημόσιο με ψήφιση τροποποίησης σύμβασης που ήρθε στη Βουλή, και την ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, αποκτά το ελληνικό δημόσιο για πρώτη φορά ένα δικαίωμα. Τι δικαίωμα; Καταγγελίας της σύμβασης. Όποιος και να ‘ναι στην κυβέρνηση μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



