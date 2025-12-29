Κυρανάκης: Στον Ψαθόπυργο το τρένο έως το 2027 – Συντήρηση και στον Προαστιακό, πώς η παραγγελία των νέων συρμών επηρεάζει και την Πάτρα

Η παραγγελία νέων, σύγχρονων τρένων από τη Hellenic Train, θυγατρική του ιταλικού ομίλου Ferrovie dello Stato Italiane, εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγαλύτερης ιδιωτικής επένδυσης που έχει υλοποιηθεί έως σήμερα στις χερσαίες μεταφορές στην Ελλάδα, σχολίασε, σε ανάρτησή του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Χρήστος Παληός.

Οπως αναφέρει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ένταξη των νέων συρμών στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο θα πραγματοποιηθεί σε συντονισμό με τα έργα αναβάθμισης της υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε τροχαίο υλικό και δίκτυο να εξελίσσονται παράλληλα, με έμφαση στην τεχνική συμβατότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία.

Παράλληλα, ο ΟΣΕ διαμορφώνει στρατηγική για το τροχαίο υλικό, με στόχο τη σταδιακή δημιουργία εθνικού αποθέματος σύγχρονων συρμών.

Το απόθεμα αυτό θα μπορεί να διατίθεται με διαφανείς όρους σε υφιστάμενους και μελλοντικούς σιδηροδρομικούς παρόχους, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού, της διαλειτουργικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών.

Να σημειωθεί ότι, η Alstom που ανέλαβε την προμήθεια των 23 νέων σιδηροδρομικών συρμών, θα έχει και τη συντήρηση. Επιπλέον, προβλέπεται η επισκευή και των υφιστάμενων συρμών μεταξύ αυτών και αυτών που χρησιμοποιούνται στον Προαστιακό της Πάτρας. Το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει προληπτικές εργασίες, προγραμματισμένες γενικές επισκευές και αποκαταστάσεις για περίοδο 10 ετών.

Ο Προαστιακός Πάτρας αντιμετωπίζει σημαντικά θέματα συντήρησης συρμών και γραμμής, λόγω παλαιότητας του τροχαίου υλικού και ανάγκης για γενική επισκευή. Τα προβλήματα αφορούν την παλαιότητα, την έλλειψη ανταλλακτικών και την καθυστέρηση έργων, και εκδηλώνονται με συχνές αποσύρσεις συρμών και απρόβλεπτες διακοπές, επηρεάζοντας τη λειτουργία της γραμμής.

Στο μεταξύ, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡTnews και αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης των σιδηροδρομικών έργων στη χώρα. Σημείωσε ότι μέχρι το τέλος του 2026 με αρχές 2027, το τρένο θα φτάσει μέχρι τον Ψαθόπυργο, δηλαδή λίγο έξω από την Πάτρα. Μία καινούργια γραμμή με νέους σταθμούς, με σήραγγες με καινούργια υποδομή συστήματα ETCS και άλλα.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην πρόταση που κατάθεσε στη σύσκεψη φορέων για τη νέα χάραξη της γραμμής από την Πάτρα, είπε ότι «εμείς έχουμε καταθέσει την πρόταση, τη συζητάμε με την πατραϊκή κοινωνία, προφανώς δε συμφωνούμε σε όλα με τον κ. Πελετίδη, αλλά θεωρώ ότι αυτή η πρόταση έτυχε πολύ καλής αποδοχής».

