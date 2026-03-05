Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενίσχυση για τους γιατρούς σε μικρά νησιά – 1.500 ευρώ επιπλέον τον μήνα

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε μέσω βίντεο στο Instagram ότι οι γιατροί που υπηρετούν σε 47 νησιά με χειμερινό πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων θα λαμβάνουν επιπλέον 1.500 ευρώ καθαρά τον μήνα. Η πρωτοβουλία αυτή γίνεται δυνατή χάρη σε δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Στέλιος Χατζηιωάννου» προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Η δωρεά αφορά 80 γιατρούς και θα ισχύσει για επτά έτη, με στόχο την οικονομική ενίσχυση εκείνων που υπηρετούν σε νησιωτικές περιοχές, όπου η στελέχωση των ιατρείων αποτελεί χρόνια πρόκληση. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η δωρεά διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές εισφορές σε υποδομές, στρέφοντας την προσοχή στο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ.

Παρά τα ήδη υπάρχοντα κίνητρα που παρέχει το Δημόσιο, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, οι αντικειμενικές δυσκολίες παραμένουν, με το αυξημένο κόστος ζωής να αποτρέπει ακόμη και από νησιά που θεωρούνται ελκυστικά, όπως οι Σπέτσες.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε δημόσια το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα για τη δωρεά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την ενίσχυση του προσωπικού του ΕΣΥ σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά.

«Οι γιατροί που υπηρετούν σε 47 νησιά με κάτω από 4.000 κατοίκους θα λαμβάνουν επιπλέον 1.500 ευρώ τον μήνα καθαρά. Θέλω να ευχαριστήσω το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου για αυτήν την πολύ σημαντική δωρεά στο ΕΣΥ», δήλωσε ο πρωθυπουργός.