Κυριάκος Μητσοτάκης: Γιορτάζει τα 10 χρόνια στη ΝΔ και κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα, ΦΩΤΟ

Στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην οδό Πειραιώς στο Μοσχάτο έφτασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα γραφεία βρίσκονταν πολλά στελέχη και φίλοι της ΝΔ που του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή. «Επιτυχίες, επιτυχίες να έχουμε πάντα» είπε ο ίδιος μπαίνοντας στα γραφεία.

Στην ομιλία του κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας (σ.σ. μάλιστα, του έπεσε το φλουρί), ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη δεκαετή πορεία του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ξεκίνησε με μια προσωπική αναδρομή στο 2016, θυμίζοντας τις δηλώσεις που είχε κάνει τότε, «με πιο μαύρο μαλλί, ελαφρώς πιο τρακαρισμένος και αγχωμένος», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, εκείνη την περίοδο είχε μιλήσει για την ανάγκη η ΝΔ να ξαναγίνει μια παράταξη που να πρεσβεύει συγκεκριμένες αξίες και σαφή πολιτική ταυτότητα.

Υπενθύμισε ότι το 2016 είχε δηλώσει πως «οι μέρες του κ. Τσίπρα ήταν αριθμημένες», προσθέτοντας ότι από τότε η Νέα Δημοκρατία παραμένει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα. «Κερδίσαμε όλες τις εκλογές. Αλλάξαμε την Ελλάδα», ανέφερε, καλώντας το ακροατήριο να θυμηθεί πού βρισκόταν η χώρα τότε και πού βρίσκεται σήμερα.

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε ένα «μεγάλο ευχαριστώ» στα στελέχη, τις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους του κόμματος. Περιέγραψε τη Νέα Δημοκρατία ως ένα κόμμα με βαθιές και ισχυρές κοινωνικές ρίζες, «ένα βαθιά λαϊκό κόμμα», που εξακολουθεί να παραμένει η μόνη ισχυρή και κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα.

Αναφερόμενος στο μέλλον, υπογράμμισε ότι η παράταξη θα το ατενίζει με αισιοδοξία και αίσθημα ευθύνης, σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει με δραματικούς ρυθμούς. Όπως είπε, μέσα σε αυτή τη συγκυρία η Ελλάδα παραμένει φάρος σταθερότητας και ασφάλειας σε μια ταραγμένη γειτονιά. Την ίδια στιγμή, αναγνώρισε ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει τους συμπολίτες της με σύνεση και με σταθερή προσήλωση στη δημοσιονομική συνέπεια.

Ειδική αναφορά έκανε στους εργαζόμενους, σημειώνοντας ότι βλέπουν καλύτερες αποδοχές, ενώ περιέγραψε το όραμα για μια χώρα με καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας και με πολιτικές που στηρίζουν τις παραγωγικές δυνάμεις. Με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, δήλωσε βέβαιος ότι οι Έλληνες πολίτες θα εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία.

Παράλληλα, έθεσε ως απώτατο στόχο την Ελλάδα του 2030, υπενθυμίζοντας τον ιδιαίτερο συμβολισμό της χρονιάς, καθώς τότε θα συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του νεοελληνικού κράτους.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στη «μάχη» για ένα κράτος πραγματικά λειτουργικό και αξιοκρατικό, στην υπηρεσία του πολίτη, τονίζοντας με έμφαση ότι αυτόν τον πόλεμο η παράταξη θα τον κερδίσει.

Κλείνοντας, παραδέχθηκε ότι τα δέκα χρόνια στην ηγεσία είναι πολλά, αλλά ίσως και λίγα, με την έννοια ότι του έχουν προσφέρει εμπειρία. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι διαθέτει «εξαιρετικά πολλές αντοχές», για να συνεχίσει και να κερδηθεί αυτός ο αγώνας.

Η σημερινή του παρουσία στα κεντρικά γραφεία έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

​Αμέσως μετά την εκδήλωση, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει συνάντηση με πολίτες στην περιοχή του Μοσχάτου.

Η ιστορική νίκη του 2016

​Η σημερινή ημέρα φέρνει στη μνήμη την εκλογική διαδικασία του 2015-2016, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε τα ηνία της κεντροδεξιάς παράταξης. Υπενθυμίζεται ότι είχε θέσει υποψηφιότητα τον Σεπτέμβριο του 2015, μετά την ήττα του κόμματος στις εθνικές εκλογές.

​Αν και στον πρώτο γύρο της 20ής Δεκεμβρίου είχε βρεθεί στη δεύτερη θέση με ποσοστό 28,5% —έντεκα μονάδες πίσω από τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη—, κατάφερε τελικά την ανατροπή. Με τη στήριξη του Άδωνι Γεωργιάδη και κυριαρχώντας στα αστικά κέντρα, εξελέγη 8ος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στον δεύτερο γύρο της 11ης Ιανουαρίου 2016, συγκεντρώνοντας ποσοστό 52,43%.

