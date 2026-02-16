Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ήταν η φωτισμένη ερευνήτρια που ένωσε τους κύκλους της πορείας του Έθνους μας

Ο πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την απώλεια της σπουδαίας βυζαντινολόγου, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 99 ετών

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ήταν η φωτισμένη ερευνήτρια που ένωσε τους κύκλους της πορείας του Έθνους μας
16 Φεβ. 2026 22:41
Pelop News

«Το κορίτσι που ξεκίνησε απ’ τις προσφυγικές γειτονιές της Αθήνας για να γίνει η πρώτη γυναίκα πρύτανης της Σορβόννης. Η διαδρομή της είναι μία διαρκής απόδειξη της δύναμης της θέλησης, αλλά και των δυνατοτήτων των Ελληνίδων και των Ελλήνων», έγραψε σε ανάρτησή του μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την είδηση του θανάτου της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ νωρίτερα σε ηλικία 99 ετών.

Πέθανε η εμβληματική ιστορικός Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Η πατρίδα και η παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα αποχαιρετούν με συγκίνηση την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ. Την κοσμοπολίτισσα της σκέψης και του πολιτισμού με την ελληνική καρδιά. Ενώ προσωπικά χάνω μία ξεχωριστή φίλη και πολύτιμη σύμβουλο. Εκείνη που με δίδαξε τη σημασία του έργου και του αποτελέσματος. Ώστε «το “αν” να γίνεται “να”», όπως μου έλεγε η ίδια.
Το κορίτσι που ξεκίνησε απ’ τις προσφυγικές γειτονιές της Αθήνας για να γίνει η πρώτη γυναίκα πρύτανης της Σορβόννης, ταξίδεψε σε μία πραγματικά πλούσια ζωή. Γεμάτη επιστημονικές επιτυχίες, ανθρώπινες συγκινήσεις και τιμητικές διακρίσεις. Και έφυγε όπως ακριβώς το ευχόταν: «Το μόνο που θέλω είναι πεθάνω όρθια και ορθή». Έτσι έγινε και έτσι θα τη θυμόμαστε για πάντα.
Η διαδρομή της είναι μία διαρκής απόδειξη της δύναμης της θέλησης, αλλά και των δυνατοτήτων των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Γιατί η Αρβελέρ δεν υπήρξε μόνο μία διάσημη ιστορικός. Ήταν και η φωτισμένη ερευνήτρια που ένωσε τους κύκλους της πορείας του Έθνους μας από τα ρωμαϊκά χρόνια έως τις μέρες μας. Αναδεικνύοντας το Βυζάντιο ως γέφυρα προς την ελληνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα.
Πάντα, επίσης, την ενδιέφεραν τα κοινά, διατυπώνοντας με γενναιότητα τις τολμηρές και αιχμηρές απόψεις της. «Η λέξη “συνάνθρωπος” είναι ελληνική και αμετάφραστη» τη θυμάμαι να επιμένει, θέλοντας να τονίσει τη σημασία της δημόσιας δράσης. Γι’ αυτό, άλλωστε, και μέχρι τέλους έμεινε αφοσιωμένη στα εθνικά δίκαια και ειδικά στο αίτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα.
Τώρα, η φωτεινή αυτή προσωπικότητα περνά στην Ιστορία που τόσο πολύ μελέτησε και λάτρεψε επί δεκαετίες. Μας αφήνει, ωστόσο, πανάκριβη κληρονομιά, το έργο και τις σκέψεις της. Και δίπλα τους, την ανάμνηση της ευγενικής φυσιογνωμίας της να μας συμβουλεύει με τα αποστάγματα της δικής της ζωής: «Να μην μπερδεύετε τη γνώση με τη γνώμη. Η γνώμη αλλάζει, ενώ η γνώση εμπλουτίζεται»…
Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:51 Με Μαρινάκη και Καρπάνο το Final 8 του Κυπέλλου
22:41 Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ήταν η φωτισμένη ερευνήτρια που ένωσε τους κύκλους της πορείας του Έθνους μας
22:31 Δυτική Αχαΐα: Άνδρας περίπου 22 χρόνων βρέθηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο!
22:20 Τέμπη: Εισαγγελική εντολή για την εκταφή 9 σορών
22:11 Τρένο η ΑΕ Ροϊτίκων, το «17 στα 17», η ΕΑΠ το ντέρμπι με τον Αστέρα Τέμενης ΦΩΤΟ
22:00 Κακοκαιρία σε εξέλιξη με εξπρές με βροχές και θυελλώδεις ανέμους, Red Code σε 4 περιφέρειες
21:50 Τα ΤΑΞΙ στην Πάτρα δεν τραβούν «χειρόφρενο», δεν συμμετέχουν στην απεργία
21:41 Ναβρότσκι: Η Πολωνία πρέπει να αποκτήσει το δικό της πυρηνικό οπλοστάσιο λόγω των ρωσικών απειλών
21:30 Μητσοτάκης: «Η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει», ΒΙΝΤΕΟ 
21:20 «Να το κάνουμε να δουλέψει μαζί με Σλούκα και Ναν, έχει κλείσει το κεφάλαιο Φενέρμπαχτσε για μένα», ξεκάθαρος ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις
21:09 Πακιστάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα
21:01 «Ήταν αγαπημένες, αλλά τα προβλήματα τους, πολλά», μαρτυρίες για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές
20:47 «Αναμένουμε επιτέλους η εισαγγελέας Λάρισας να κάνει το καθήκον της», η ανάρτηση Καρυστιανού
20:37 Υπόθεση Επστάιν: Στα αρχεία του η Ναόμι Κάμπελ, οι στενοί δεσμοί και η «στρατολόγηση» νεαρών μοντέλων
20:28 Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ
20:26 Το Fight Club Patras χρυσό μετάλλιο στα Τίρανα
20:23 ΠΑΣΟΚ: Διαγραφή Παρασκευαΐδη μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του για συγκυβέρνηση και με… δικτατορία
20:12 «Εμπλέκεται η κυβέρνηση», κόντρα Καραγκούνη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για την τραγωδία στη «Βιολάντα»
20:05 Βιέννη: Διώκεται για τρομοκρατία 21χρονος που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στην Αυστρία
19:54 «Τα παιδιά του τα αγάπησε, το λέω και το πιστεύω, εμένα όχι» η Εύη Βατίδου για τον Αλέξη Κούγια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ