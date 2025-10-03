Κυριάκος Μητσοτάκης: «Μόνο η ΝΔ εγγυάται ότι θα πάμε μπροστά»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο 14ο τακτικό συνέδριο της ΟΝΝΕΔ τόνισε:«Μόνο η ΝΔ εγγυάται ότι θα πάμε μπροστά, μακριά από περιπέτειες, με σχέδιο και ορίζοντα το 2030».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η ΝΔ εγγυάται ότι η χώρα θα συνεχίσει να κινείται μακριά από περιπέτειες που θα θέσουν σε κίνδυνο τις θυσίες των Ελλήνων. «Μην μας παρασύρουν εντυπώσεις της στιγμής. Όπως κερδίσαμε την εμπιστοσύνη της νέας γενιάς το 2023 έτσι θα την κερδίσουμε και το 2027» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός ο οποίος κάλεσε τους νέους να αντισταθούν στο νέο κύμα λαϊκισμού για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως και την εξωτερική πολιτική της πατρίδας, που πριμοδοτούν ακραίες πολιτικές δυνάμεις.

«Παρά το κόστος του λαϊκισμού καταφέραμε να βγούμε στο ξέφωτο και να ανατάξουμε την εικόνα της χώρας η οποία δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης. Το 2027 θα πάμε τον μέσο μισθό παραπάνω από τα 1.500 ευρώ» σημείωσε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποία αναφέρθηκε εκτενώς και στις φορολογικές ελαφρύνσεις που έλαβε η κυβέρνηση της ΝΔ για τους νέους και οι οποίες ανακοινώθηκαν στην 89η ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι πολλές φορές τα κοινωνικά δίκτυα λειτουργούν ως θάλαμοι αντήχησης που διαβρώνουν την αλήθεια και καθιστούν την κοινή γνώμη όμηρο της παραπληροφόρησης. «Απαιτείται αντίσταση στις φήμες και στο ψέμα. Με προβολή της αλήθειας και των θέσεων μας και εμμονή στις συγκλίσεις και στην ενότητα» ανέφερε.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στους νέους της Νέας ημοκρατίας είπε ότι με την πολιτική που εφάρμοσε η ΝΔ, τα Πανεπιστήμια από γιάφκες έγιναν χώροι ιδεών και βιβλιοθήκες. Ξεκινά η νέα πανεπιστημιακή χρονιά χωρίς καμία ενεργή κατάληψη είπε χαρακτηριστικά ενώ σημείωσε ότι η λειτουργία των πρώτων τεσσάρων μη κρατικών πανεπιστημίων συνιστά μια μεγάλη ιδεολογική νίκη για την ΟΝΝΕΔ η οποία ήταν η πρώτη που τάχθηκε υπέρ της ίδρυσής τους. «Το υποστηρίξε όταν ακόμη ο Κωστής Χατζηδάκης είχε μαλλιά» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμα στις αλλαγές που προώθησε η κυβέρνηση για τα γήπεδα, την 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μεταφοράς και τα voucher στους νέους 18 και 19 ετών. Σημείωσε επίσης ότι ο μεγάλος αντίπαλος είναι τα προβλήματα του τόπου και τις δικές μας αδυναμίες. Χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα για να γίνουν πολλά περισσότερα» σημείωσε και πρόσθεσε ότι η νέα γενιά το 2025 δεν έχει ανάγκη από μίζερα συνθήματα και πολιτικές πιρουέτες. Θυμηθείτε που ήταν η χώρα πριν από 10 χρόνια. Η νέα γενιά πλήρωσε πολυ ακριβά τη δημαγωγία. Μην επιτρέπεψετε ποτέ ξανά στην Ελλάδα να υποστεί έναν τέτοιο ευτελισμό.

Να αντισταθείτε στο νέο κύμα λαϊκισμού, από Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και εξωτερική πολιτική της πατρίδας. Πρέπει να αποκρουστεί όσο και αν το πριμοδοτούν ακραίες πολιτικές δυνάμεις, προσωπικές φιλοδοξίες ή οικονομικές δυνάμεις που ελέγχουν ΜΜΕ.

«Θα ήταν μοιραίο αν απεμπολήσουμε την πολιτική σταθερότητα που έχει η χώρα μας που μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται» είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές κυβερνήσεις στην Ευρώπη.

Είμαι περήφανος για την παράταξη μας που αύριο συμπληρώνει τα 51 χρόνια και έχει σταθερές την αγάπη στην πατρίδα και τη δημοκρατία.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε απευθυνόμενος στους Οννεδίτες και τις Οννεδίτισσες: «τώρα είναι η δικιά σας στιγμή. Μείνετε ανήσυχοι και διεκδικητικοί. Πάρτε θέση στην πρώτη γραμμή για τις μεγάλες μάχες που έρχονται. Να μετατρέψουμε τους επόμενους 18 μήνες σε μια συναρπαστική διαδρομή σε κάθε τόπο, σε κάθε πόλη και χωριό».

Οι εργασίες του συνεδρίου

Το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ πραγματοποιείται στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή (5/10). Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν με τις ομιλίες του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Νίκου Πατσέα και του προέδρου της ΟΝΝΕΔ, Ορφέα Γεωργίου και λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο πρωθυπουργός προβλήθηκε ένα σύντομο βίντεο για τα 51 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.

Το Σάββατο και την Κυριακή οι 2.554 σύνεδροι που αναδείχθηκαν από 90.084 μέλη θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν πάνω σε επίκαιρες θεματικές ενότητες.

Το Συνέδριο θα τιμήσουν επίσης με την παρουσία τους εκπρόσωποι από αρκετές ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις νεολαίας, που διατηρούν στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με την ΟΝΝΕΔ.

Ταυτόχρονα, στο χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργούν περίπτερα, για την Οδική Ασφάλεια, του Συλλόγου «Μαζί για τη Ζωή» για τον Καρκίνο του Μαστού και του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» για δότες μυελού των οστών, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να ενημερωθούν, αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά. Παράλληλα, τα περίπτερα των Ιδρυμάτων Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) και Hanns-Seidel-Stiftung θα παρέχουν πληροφορίες για το έργο και τις πρωτοβουλίες τους, ενώ την Κυριακή 5 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί παράλληλη δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων.

