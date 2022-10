Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ό,τι είχα να πω στον Ερντογάν του το είπα κατά πρόσωπο» ΒΙΝΤΕΟ

Τη στιγμή του «θερμού επεισοδίου» που είχε στο δείπνο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερνογάν περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της άτυπης Συνόδου Κορυφής στην Πράγα.

«Σηκώθηκα πάνω και του είπα “ότι έχω να του πω κατά πρόσωπο», ακούγεται να λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιγράφοντας στην πρόεδρο της Κομισιόν κι άλλους Ευρωπαίους ηγέτες τα όσα έγιναν το βράδυ της Πέμπτης (06.10.2022) στο δείπνο, όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κλιμάκωσε την τακτική των προκλήσεων, επιτιθέμενος στην Ελλάδα!

Τη στιγμή κατέγραψε σε βίντεο Γερμανός δημοσιογράφος.

Κατά την άφιξή του στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νωρίτερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα όσα έγιναν με τον Τούρκο πρόεδρο, δηλώνοντας με νόημα ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες “είδαν” ποιος είναι αυτός που προκαλεί.

Greek PM @kmitsotakis overheard this morning after reports of a stormy exchange with Turkish President at European Political Community #EPC

“Stood up and said to Erdogan…in your face” pic.twitter.com/FXTO27KenV

