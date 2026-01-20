Κυριάκος Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών»

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ».

20 Ιαν. 2026 11:03
Η σημερινή Τρίτη 20/01/2026, συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, άρχισε με αναφορές στις διενθείς εξελίξεις.

«Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών», είπε ο πρωθυπουργός. «Το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς διεθνείς γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις. Αμφισβητούνται βασικές σταθερές στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και ευημερία».

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε: «Να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ» και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με ΗΠΑ, αλλά είναι και μέλος της ΕΕ – έχουμε αγωνιστεί για την υπεράσπιση πολυμέρειας και Διεθνούς Δικαίου», ενώ τόνισε πως «σε αυτό το περιβάλλον είναι πρώτο το συμφέρον της Πατρίδας. Εθνική προτεραιότητα η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και η αποτρεπτική μας ικανότητα».

