Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις εκλογές δεν θα συγκριθώ με το χάος, αλλά με τους πολιτικούς μου αντιπάλους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφή μηνύματα στην Τουρκία σε τη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά, αποσπάσματα της οποίας μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια είναι μονομερές και αναφαίρετο δικαίωμα της χώρα μας επανέλαβε ο πρωθυπουργός και αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπογράμμισε ότι η λύση μπορεί να είναι η παραπομπή της ελληνοτουρκικής διαφοράς σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. «Καταλαβαίνετε ότι όσο υπάρχει στο τραπέζι η εντός εισαγωγικών θεωρία των γκρίζων ζωνών, όσο έστω και εμμέσως αμφισβητείται κυριαρχία, όχι κυριαρχικά δικαιώματα, στο Αιγαίο και όσο κρέμεται από πάνω μας μια απειλή πολέμου, είναι δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην δήλώση Φιντάν για ιστορική ευκαιρία μόνιμης λύσης στο Αιγαίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι για την Ελλάδα υπάρχει μόνο ένα ανοικτό ζήτημα με την Τουρκία, η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

«Όσο η Τουρκία προσθέτει σε αυτό το μενού και άλλα θέματα το καταλαβαίνετε ότι το να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτήν την κατεύθυνση το θεωρώ δύσκολο. Παρά ταύτα εγώ κρατώ τη δήλωση του Φιντάν ως μια θετική αναγνώριση ότι η Τουρκία ενδεσχομένως μπορεί να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματά της να μην τα αναδεικνύει με την ίδια ένταση που το έκανε στο παρελθόν» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι μετά τη δήλωση Φιντάν είχαμε την Navtex με τις πάγιες θέσεις του τουρκικού ΥΠΑΜ. «Αυτά είναι πράγματα που δεν με εκπλήσσουν» σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ακόμα ότι η απειλή πολέμου είναι αναχρονιστική και είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το πρόγραμμα Safe.

«¨Όσο υπάρχει το casus belli η Τουρκία δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και παρά την αμφισβήτηση κάποιων μπορέσαμε και πετύχαμε τον αποκλεισμό της» σημείωσε επίσης.

Αναφερόμενος στα εσωτερικά ζητήματα ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι στόχος είναι οι εκλογές να γίνουν το 2027.

«Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος, δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Είναι λάθος να το λέμε. Αυτό είναι το δίλλημα. Τι θα προέλθει από την κάλπη και πως θα σχηματιστεί κυβέρνηση, νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσει τους πολίτες. Αλλά εγώ δεν θα συγκριθώ με το χάος, θα συγκριθώ με τους πολιτικούς μου αντιπάλους» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

