Αlco: Στις 13 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, από εκεί αντλούν ψήφους Καρυστιανού και Τσίπρας

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση η ΝΔ διατηρεί ποσοστό 23,5%

02 Φεβ. 2026 20:11
Με 13 μονάδες διαφορά προηγείται η Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ποσοστό 23,5% στην πρόθεση ψήφου, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουν οι πολίτες τα νέα κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα που θα φέρουν αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό.

Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

ΝΔ 23,5%
ΠΑΣΟΚ 10,5%
Ελληνική Λύση 9,4%
Πλεύση Ελευθερίας 7,9%
ΚΚΕ 7,1%
ΣΥΡΙΖΑ 3,7%
Φωνή Λογικής 2,8%
ΜέΡΑ25 2,6%
ΝΙΚΗ 2,2%
Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%
Νέα Αριστερά 1,3%
Άλλο 8,8%
Αναποφάσιστοι 18,4%

Στο ερώτημα τι αισθήματα σας προκαλεί η προοπτική δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα οι πολίτες απάντησαν:

Θετικά 17%
Αδιάφορα 48%
Αρνητικά 33%
ΔΞ/ΔΑ 2%

Σε ποιους προκαλεί θετικά αισθήματα η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα

ΣΥΡΙΖΑ 90%
ΠΑΣΟΚ 21%
ΚΚΕ 14%
Πλεύση Ελευθερίας 26%
ΜέΡΑ25 23%
Νέα Αριστερά 67%
Κίνημα Δημοκρατίας 53%
Αναποφάσιστοι 24%

Τι αισθήματα σας προκαλεί η προοπτική δημιουργία κόμματος από την Μαρία Καρύστιανου
Θετικά 26%
Αδιάφορα 40%
Αρνητικά 29%
ΔΞ/ΔΑ 5

Σε ποιους προκαλεί θετικά αισθήματα η προοπτική δημιουργίας κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού

ΝΔ 9%
ΣΥΡΙΖΑ 4%
ΠΑΣΟΚ 15%
ΚΚΕ 16%
Ελληνική Λύση 43%
Νίκη 33%
Πλεύσης Ελευθερίας 47%
Φωνή Λογικής 14%
Κίνημα Δημοκρατίας 51%
Αναποφάσιστοι 37%

