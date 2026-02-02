«Εδώ δεν είναι Σοβιετική Ένωση, αυτά στα γκουλάγκ, που θα μας στείλετε φυλακή, εξορία, στα στρατόπεδα;», Καιριδής και Κατσώτης «σφάχτηκαν»! ΒΙΝΤΕΟ

Σε μία ευθεία αντιπαράθεση με αρκετά υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συζήτηση μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη και του βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, στην εκπομπή «Βράδυ Κυριακής» της ΕΡΤ.

Συνταγματική Αναθεώρηση: Το άνοιγμα Μητσοτάκη και οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Αφορμή στάθηκε η τοποθέτηση του Δημήτρη Καιρίδη ότι τα «κόκκινα συνδικάτα» ευθύνονται για την υποβάθμιση της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης στο Πέραμα. «Καταστρέψατε το Πέραμα», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στον Χρήστο Κατσώτη, ο οποίος αντέδρασε έντονα.

Ακολούθησε έντονος διάλογος με προσωπικές αιχμές και ιδεολογική αντιπαράθεση:

Χρήστος Κατσώτης: «Αυτά διδάσκεις στα παιδιά; Υποταγή; Συμβιβασμό;»

Δημήτρης Καιρίδης: «Εδώ δεν είναι Σοβιετική Ένωση, αυτά στα γκουλάγκ»

Χρήστος Κατσώτης: «Θα έρθει η ώρα…»

Δημήτρης Καιρίδης: «Που θα μας στείλετε φυλακή, εξορία, στα στρατόπεδα;»

Χρήστος Κατσώτης: «Θα σας στείλουμε να πάτε να δουλέψετε.»

Δημήτρης Καιρίδης: «Α, δεν δουλεύουμε;»

Χρήστος Κατσώτης: «Όχι, δουλεύετε τον κόσμο.»

Δημήτρης Καιρίδης: «Και δουλεύετε εσείς, οι κομματικοί εγκάθετοι με τον μισθό.»

Χρήστος Κατσώτης: «Εγώ 40 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ήμουν.»

Δείτε την αντιπαράθεση μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη και του Χρήστου Κατζώρη στο παρακάτω βίντεο από το 51:00 και έπειτα:

