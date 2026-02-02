Συνταγματική Αναθεώρηση: Το άνοιγμα Μητσοτάκη και οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Την εκκίνηση του διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με πρωινό διάγγελμα στο οποίο έκανε λόγο για την ανάγκη «γενναίων και τολμηρών τομών», ώστε το Σύνταγμα να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα άρθρα που, όπως είπε, πρέπει να τεθούν υπό αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 για τις ευθύνες υπουργών, ζητήματα αξιολόγησης και μονιμότητας στο Δημόσιο, το άρθρο 16 για την ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και αλλαγές που αφορούν τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας και την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

«Ήρθε η ώρα να τολμήσουμε μεγάλες τομές» – Το πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Όπως σημείωσε, η Νέα Δημοκρατία αποστέλλει ήδη ένα πρώτο πλαίσιο προτάσεων στους βουλευτές της, ενώ η τελική εισήγηση του κυβερνώντος κόμματος αναμένεται εντός Μαρτίου. Παράλληλα, έθεσε ως στόχο μια αναθεώρηση που θα περιλαμβάνει «δικλίδες δημοσιονομικής ισορροπίας», ώστε η χώρα να μην επιστρέψει, όπως είπε, «στα επικίνδυνα μονοπάτια του λαϊκισμού».

Λίγη ώρα αργότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε μήνυμα συναίνεσης προς την αντιπολίτευση, υπογραμμίζοντας ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί «εμβληματική περίοδο» για τη χώρα και ευθύνη όλου του πολιτικού συστήματος.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Δουδωνής δήλωσε ότι το κόμμα θα συμμετάσχει στη συζήτηση «από τη δική του αφετηρία», αφήνοντας ωστόσο αιχμές για τις προθέσεις της κυβέρνησης και επισημαίνοντας τις αυξημένες πλειοψηφίες που απαιτεί το άρθρο 110 του Συντάγματος.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε η Νέα Αριστερά, η οποία σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε την κυβερνητική πρωτοβουλία «συνταγματοποίηση ολέθριων επιλογών», κάνοντας λόγο για «αντιμεταρρύθμιση» και επιμένοντας ότι αλλαγές σε άρθρα όπως το 16, το 86 και το 103 εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες της κυβέρνησης.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η σημερινή Βουλή είναι προτείνουσα και η επόμενη θα είναι αναθεωρητική. Εάν οι προτάσεις συγκεντρώσουν πλειοψηφία 180 βουλευτών στην παρούσα Βουλή, θα χρειαστούν 151 ψήφοι στην επόμενη για να εγκριθούν. Σε διαφορετική περίπτωση, απαιτούνται 180 ψήφοι στη δεύτερη Βουλή.

Η διαδικασία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κεντρικά πολιτικά πεδία αντιπαράθεσης των επόμενων μηνών, με την κυβέρνηση να επιδιώκει ευρύτερες συναινέσεις και την αντιπολίτευση να διατηρεί επιφυλάξεις ως προς το περιεχόμενο και τις προθέσεις της αναθεώρησης.

