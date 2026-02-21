Κυριάρχος και Κυπελλούχος ο Παναθηναϊκός με Χέιζ Ντέιβις και Ρογκαβόπουλο

Νίκησε 79-68 τον Ολυμπιακό, επέβαλλε από την αρχή τον δικό του ρυθμό

21 Φεβ. 2026 22:01
Επιβάλλοντας τον ρυθμό του από την αρχή ο Παναθηναϊκός νίκησε 79-68 στον τελικό Κυπέλλου τον Ολυμπιακό και δίκαια πανηγύρισε την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Κορυφαίοι για τους νικητές Χέιζ Ντέιβις και Ρογκαβόπουλο, ενώ πολλά του έδωσαν Γκραντ και Μήτογλου.

Ο Παναθηναϊκός είχε 23/35 δίποντα, 9/23 τρίποντα, 6/8 βολές, 28 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 8 επιθετικά), 19 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 9 λάθη, 21 φάουλ.

Αντίστοιχα ο Ολυμπιακός είχε 19/28 δίποντα, 6/26 τρίποντα, 12/16 βολές, 23 ριμπάουντ (16 αμυντικά – 7 επιθετικά), 22 ασίστ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 9 λάθη, 15 φάουλ.

Τα 10λεπτα: 17-17, 29-45, 51-69, 68-79.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Τσιμπούρης, Κατραχούρας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11 (4/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα), Γουόρντ 5 (1), Μόρις, Βεζένκοβ 16 (7/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπολου, Ντόρσεϊ 4 (1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μιλουτίνοβ 5 (1/2 δίποντα, 3/4 βολές), Χολ, Τζόουνς 12 (4/4 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 12 (2/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Όσμαν 7 (0/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Χολμς 8 (4/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 3 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 15 (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος 14 (1/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Γκραντ 11 (5/7 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ναν 7 (3/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 3 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μήτογλου 11 (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα)

 

 

