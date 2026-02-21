Ο Απόλλων με άγχος έκανε τη δουλειά και επέστρεψε στις επιτυχίες, ΦΩΤΟ

Παίζοντας με άγχος ο Απόλλων με ανατροπή στην επανάληψη νίκησε 66-60 τον Ηλυσιακό στην Πάτρα στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της National league 1.

Τα 10λεπτα: 14-13, 27-32, 47-42, 66-60

Διαιτητές: Καλογριάς-Τσαχάκης-Τούσης

ΑΠΟΛΛΛΩΝ (Καλαμπάκος): Χείλαρης 22 (3), Παπαφωτίου 6 (1), Μανάκας, Σταμάτης 4 (1), Ανέστης 3 (1), Ζούμπος 13 (3), Τζόλος 1, Κώττας 14, Πίτερ Παύλος 3 (1)

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ (Καυκής): Ερμίδης 5, Γραμματίκας 2, Φώτσης 3 (1), Καλδής 13 (1), Βασιλειάδης, Θεοδωρίτσης 4 (1), Στασινόπουλος 3, Χατζής, Αναγνωστόπουλος 15 (2), Βασιλαντωνάκης 11, Παλουκάκος 4.



