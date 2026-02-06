Κύθνος: Το νησί με τις ...104 παραλίες

Η σημερινή μας επιλογή είναι η Κυθνος η οποία είναι καθαρόαιμη κυκλαδίτισσα με χαρακτηριστικά άγονα τοπία. Με πολλές και όμορφες παραλίες και σταρ την Κολώνα των δίδυμων κόλπων, που φημίζεται ως μια από τις ομορφότερες στο Αιγαίο.

Εχει δύο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής οικισμούς, τη Χώρα και τη Δρυοπίδα, και τον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο στο Βρυόκαστρο όπου βρισκόταν η αρχαία πόλη. Εχει έναν πολύ δημοφιλή οικισμό, τα Λουτρά, με τα τραπέζια των εστιατορίων πάνω στην άμμο και τις θερμές πηγές. Και το κυριότερο: είναι φιλόξενη. Η Κύθνος, ένα νησί χωρίς «δήθεν», επώνυμους και συνωστισμό, σε κερδίζει αμέσως με την αυθεντικότητά της.

Αν και τόσο κοντά στην Αθήνα, η Κύθνος δεν παρασύρθηκε από το τσουνάμι της τουριστικής ανάπτυξης που σάρωσε τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Εδώ, αντιθέτως, ο τουρισμός ακολουθούσε πάντα μια ήπια οδό –ακόμα και σήμερα, μάλλον δεν αποτελεί την κύρια ασχολία και την κύρια πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους. Ετσι, ενώ υπάρχουν πολλές υποδομές, ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ, το νησί προσφέρεται για να απολαύσετε τα καθαρά τοπία των Κυκλάδων, καθώς και τη φιλοξενία των Κυθνιωτών.

Ξεκινήστε από τη Χώρα: ασβεστωμένα σπίτια, παράθυρα και πόρτες σε μπλε και γαλάζιο, στενά δρομάκια, γάτες, μικρά, χαριτωμένα καφενεδάκια, γαρδένιες, γεράνια και αυλές με ανθισμένα τριαντάφυλλα. Ασπρα εκκλησάκια, θολωτές στοές, ταράτσες με απλωμένα ρούχα, σκαλάκια, παράθυρα ανοιχτά. Αλλά και θέα στο υπόλοιπο νησί και μηδέν αυτοκίνητα: θα πρέπει να αφήσεις το αυτοκίνητο έξω, αφού, ούτως ή άλλως, δεν χωράει στα στενάκια.

Η άλλη πλευρά του νησιού, η βόρεια, είναι πιο ανεπτυγμένη τουριστικά, ειδικά ο οικισμός των Λουτρών. Το παλιό Ξενία και τα λουτρά δεσπόζουν μπροστά στην παραλία, ενώ γύρω-γύρω απλώνονται καφετέριες, ταβέρνες και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η δε μαρίνα γεμίζει από σκάφη, εξάλλου οι «σκαφάτοι» ήταν οι πρώτοι που ανακάλυψαν και στήριξαν την Κύθνο.

Τα πρωινά, από την άλλη, είναι αφιερωμένα σε κάποια από τις 104 παραλίες του νησιού, αρκετές από τις οποίες είναι προσβάσιμες μόνο με σκάφος ή καϊκάκι. Οι περισσότερες είναι μικρές και με άμμο, ευρισκόμενες στη δυτική και στην ανατολική πλευρά της Κύθνου.

