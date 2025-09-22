Κυβελίδης στον Peloponnisos FM: «Η νίκη θα μας δώσει αυτοπεποίθηση»

22 Σεπ. 2025 19:19
Pelop News

Την αισιοδοξία του για τα οφέλη της προχθεσινής νίκης εξέφρασε χθες, ο προπονητής της Παναχαϊκής Λεωνίδας Κυβελίδης ο οποίος μίλησε στον peloponnisos Fm 103,.9 και στην εκπομπή «Εντός – εκτός έδρας», για το τρίποντο και τη συνέχεια της ομάδας!

Τα βασικά σημεία της συνέντευξης είναι τα εξής:
Πως ήρθε η νίκη: «Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι, είχαμε ευκαιρίες για γκολ, αλλά δεν κατάφεραμε ένα σκοράρουμε. Στο β΄ ημίχρονο μπήκαμε με το σκεπτικό να σκοράρουμε νωρίς τα καταφέραμε. Βέβαια, στη συνέχεια γυρίσαμε πίσω και αμυνθήκαμε, αλλά αυτό δεν μου άρεσε, όμως το σημαντικό είναι το θετικό αποτέλεσμα».
Τι σημαίνει αυτό για την Παναχαϊκή: «Είναι γνωστό ότι είμαστε νεανική ομάδα, και η νίκη στο πρώτο παιχνίδι είναι πάντα σημαντική. Το τρίποντο θα μας δώσει ώθηση και ψυχολογία, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάνει κάτι».
Για τις εξελίξεις στα μεταγραφικά: «Δεν κρυβόμαστε, ψάχνουμε παίκτη στην άμυνα, θέλουμε ενίσχυση με 2-3 ποδοσφαιριστές ακόμα, αλλά δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Μας έχουν προτείνει ξένους αμυντικούς, αλλά εμείς θέλουμε Έλληνα και είμαστε σε αναζήτηση παίκτη».
Πότε θα είναι έτοιμη η ομάδα: «Θεωρώ ότι με τα νέα παιδιά που έχει η ομάδα στο ρόστερ της θα χρειαστούν κάποια παιχνίδια και το σύνολο θα είναι έτοιμο μετά την 5η ή 6η αγωνιστική της Γ΄ Εθνικής»
Ποιος είναι ο φετινός στόχος: «Ως προπονητής, αυτό που θέλω είναι η ομάδα βελτιώνεται μέρα και από εκεί και πέρα, να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι για τη νίκη. Αν η ομάδα βελτιωθεί, τότε είμαι αισιόδοξος ότι μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι καλύτερο από αυτά που περιμένουμε».
Αν είναι πρόκληση η συμφωνία του με την Παναχαϊκή: «Είναι πρόκληση για μένα, ήρθε σε ένα δύσκολο σημείο, αλλά πιστεύω στη δουλειά μου και ανέλαβα το τιμόνι της ομάδας. Πιστεύω ότι η Παναχαϊκή, ανεξαρτήτως προπονητή θα ξεπεράσει τα προβλήματα της και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Είναι δύσκολη η δουλειά μου, γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν παραστάσεις, αλλά με επιμονή και πίστη θα γίνουν καλύτερα».

