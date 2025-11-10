Κυβελίδης στον Peloponnisos FM: «Μου έκαναν πόλεμο στην Παναχαϊκή – ο Κωνσταντινίδης έθεσε θέμα προπονητή»

«Καταπέλτης» εμφανίστηκε ο πρώην τεχνικός της Παναχαϊκής, Λεωνίδας Κυβελίδης, ο οποίος μίλησε σήμερα για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της ομάδας, στην εκπομπή «Εντός-Εκτός Έδρας» του Προκόπη Κόγκου στον Peloponnisos FM.

Ο Έλληνας προπονητής μίλησε ανοικτά για τον «πόλεμο» που –όπως υποστήριξε– δέχτηκε στην κοκκινόμαυρη ομάδα, για τον τεχνικό διευθυντή Κώστα Κωνσταντινίδη, ο οποίος έθεσε θέμα προπονητή μετά την ήττα από τον Πανθουριακό, αλλά και για το γεγονός ότι αποχώρησε επειδή «δεν έκανε χατίρια πατεράδων».

Τα βασικότερα σημεία της συνέντευξης:

Για το πώς ενημερώθηκε για το «διαζύγιο»: «Δεν βγήκα να μιλήσω αμέσως μετά την αποχώρησή μου, γιατί υπήρχε ένα σοβαρό παιχνίδι την Κυριακή. Από εκεί και πέρα, την Πέμπτη κλήθηκα να πάω στα γραφεία, όπου ήταν οι κύριοι Παπαχριστόπουλος και Τσούνας. Ο κ. Παπαχριστόπουλος μού είπε αρχικά πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά ότι υπήρχαν παράπονα από κάποιους ποδοσφαιριστές. Του απάντησα ότι δεν γνώριζα να υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα και πρότεινα να καλέσουμε τους παίκτες για να το συζητήσουμε. Σε εκείνο το σημείο, παρενέβη ο κ. Τσούνας, ο οποίος είπε ξεκάθαρα πως υπάρχουν γονείς που γκρινιάζουν. Τότε ρώτησα αν η Παναχαϊκή κρίνει προπονητές με βάση τα τηλεφωνήματα των γονιών, αλλά δεν πήρα απάντηση. Από εκεί και πέρα δεν είχε νόημα να συνεχίσω τη συζήτηση.»

Για το αν θεωρεί ότι δέχθηκε «πόλεμο»: «Κοίταξε, στην Πάτρα ζούμε και όλοι γνωρίζουν τι γίνεται. Δεν έχω μιλήσει ποτέ, αλλά θεωρώ πως πρέπει να το κάνω για λόγους αξιοπρέπειας.

Εγώ δεν είμαι με κανένα στρατόπεδο – ούτε με την “Παναχαϊκή Ιδέα”, ούτε με τον Σεμιτέκολο. Ήρθα στην ομάδα γιατί αγαπώ την Παναχαϊκή. Κάποια στιγμή ενημερώθηκα πως ήρθε στην ομάδα ο κ. Κωνσταντινίδης, και από τότε άρχισαν τα προβλήματα. Πολλά ακούγονταν, αλλά εγώ συνέχισα να κάνω τη δουλειά μου. Παίκτες έκαναν προπόνηση με την ομάδα μας και μετά από λίγες μέρες έφευγαν. Μετά το παιχνίδι με τον Πανθουριακό έγινε συνέλευση για διάφορα ζητήματα, στην οποία ο κ. Κωνσταντινίδης μαζί με τον κ. Ανδριόπουλο έθεσαν θέμα προπονητή. Ωστόσο, η διοίκηση τότε με στήριξε.

Στη συνέχεια εκδόθηκε ανακοίνωση, στην οποία ξεκαθαριζόταν ότι η στήριξη προς το πρόσωπό μου προερχόταν από τη διοίκηση και όχι από τον κ. Κωνσταντινίδη, όπως γράφτηκε.

Ακολούθησε ο αγώνας με τον Πέλοπα Κιάτου, τον οποίο κερδίσαμε. Αν σεβόμουν αποκλειστικά τον εαυτό μου, ίσως να είχα παραιτηθεί τότε, αλλά δεν ήθελα να αφήσω τη δουλειά μου στη μέση.

Ζήτησα ραντεβού με τη διοίκηση και εξήγησα πως δεν μπορώ να εργάζομαι όταν κάποιος μου βάζει συνεχώς τρικλοποδιές και εννοούσα τον Κωνσταντινίδη. Η διοίκηση με διαβεβαίωσε να συνεχίσω κανονικά και πως, ό,τι κι αν συμβεί με τη Θύελλα, δεν τίθεται θέμα προπονητή και έτσι συνέχισα την δουλειά μου.

Ωστόσο, μετά την ήττα από τη Θύελλα, με κάλεσαν αιφνιδιαστικά την επόμενη Πέμπτη στα γραφεία, όπου συνέβησαν όλα όσα σας ανέφερα. Αυτά είναι τα γεγονότα – έτσι ακριβώς συνέβησαν.»

Για την αποχώρησή του: «Πιστεύω ότι έφυγα γιατί δεν είμαι προπονητής που κάνει χατίρια σε κανέναν. Εχω αρχές , παιδεία και παίζουν μόνο όσοι αξίζουν.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



