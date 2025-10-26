Κυβελίδης: «Τις απαντήσεις τις δίνουμε στο γήπεδο»

Ικανοποιημένος ήταν μετά το τέλος του αγώνα στο Κιάτο, εμφανίστηκε ο προπονητής της Παναχαϊκής Λεωνίδας Κυβελίδης.

Ο «Κυβε» μιλώντας στο pelop.gr τόνισε: «Σήμερα ήμασταν καλοί και νικήσαμε δίκαια. Εμφανιστήκαμε πολύ σοβαροί, διαβασμένοι, οι παίκτες ήταν συγκεντρωμένοι και αξίζουν μπράβο. Δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι και η εμφάνιση μας ήταν αυτή που έκανε τον Πέλοπα να μην φαίνεται καλός. Δεν παύει όμως να είναι ένα τρίποντο, κρατάμε χαμηλά το κεφάλι και κοιτάζουμε τη συνέχεια. Και κάτι τελευταίο. Εμείς δίνουμε τις απαντήσεις μας στο γήπεδο».

