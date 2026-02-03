Κυβέρνηση: Έξι μέτρα για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία της πρώτης κατοικίας

Η κυβέρνηση προωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έξι βασικών παρεμβάσεων με στόχο την αναχαίτιση της ανοδικής τάσης του ιδιωτικού χρέους, που σήμερα προσεγγίζει τα 225 δισ. ευρώ – ποσό σχεδόν ισοδύναμο με το ετήσιο ΑΕΠ της χώρας.

Οι δράσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), εστιάζουν στην έγκαιρη ανίχνευση οικονομικών δυσχερειών, στη βελτίωση της διαφάνειας και ποιότητας των δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας, στην ενίσχυση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και –κυρίως– στην προστασία της κύριας κατοικίας και στην παροχή «δεύτερης ευκαιρίας» σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι έξι βασικές παρεμβάσεις είναι οι εξής:

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας Δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων και συστήματος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών προς το Δημόσιο. Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Εκπόνηση 11 ειδικών μελετών και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους Λειτουργία κεντρικού αποθετηρίου δεδομένων που θα συγκεντρώνει πληροφορίες από τράπεζες, servicers, εταιρείες πιστώσεων, Δημόσιο και άλλες αξιόπιστες πηγές, για την υποστήριξη σχεδιασμού πολιτικών. Σημειώνεται ότι ήδη λειτουργεί το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (ΚΜΠ) της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο παρέχει δωρεάν στους πολίτες την εικόνα των οφειλών τους προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα (με ρητή συγκατάθεση), χωρίς να περιλαμβάνει τακτοποιημένες οφειλές ή μικροποσά (<2.000€ για φυσικά πρόσωπα, <5.000€ για νομικά). Αναβάθμιση πλαισίου ρύθμισης οφειλών και δεύτερης ευκαιρίας Βελτίωση των ηλεκτρονικών πλατφορμών του εξωδικαστικού μηχανισμού και του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης, εκπαίδευση συμβούλων και παροχή καθοδήγησης σε οφειλέτες. Ενίσχυση εμπιστοσύνης στην κεφαλαιαγορά Διοικητική κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου κεφαλαιαγορών και ψηφιακή αναβάθμιση των συστημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ίδρυση Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων Ο νέος φορέας θα αποκτά την κύρια κατοικία ευάλωτων οφειλετών, θα την επαναμισθώνει σε αυτούς και –εφόσον αποκατασταθεί οικονομικά ο οφειλέτης– θα δίνει τη δυνατότητα επαναγοράς μετά τη λήξη της μίσθωσης.

Στη διαμόρφωση και υλοποίηση του πλαισίου συνδράμουν, μεταξύ άλλων, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η Τράπεζα της Ελλάδος, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η Τειρεσίας ΑΕ, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η εικόνα του ιδιωτικού χρέους σήμερα Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία:

Συνολικό ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος ≈ 225 δισ. €

Οφειλές προς Δημόσιο ≈ 112 δισ. €

Οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία ≈ 50 δισ. €

«Κόκκινα» δάνεια υπό διαχείριση από servicers ≈ 79,5 δισ. € (εκ των οποίων: επιχειρηματικά 27,6 δισ., στεγαστικά 25,2 δισ., καταναλωτικά 15,8 δισ., ελεύθεροι επαγγελματίες/αγρότες 10,5 δισ.)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



