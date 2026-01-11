Κυβέρνηση: Ναι στις δύο συναντήσεις που ζήτησαν οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων

Η αδυναμία των εκπροσώπων των μπλόκων να καταλήξουν σε κοινή εκπροσώπηση οδήγησε την κυβέρνηση στην αποδοχή του αιτήματος για δύο συναντήσεις, «καλή τη πίστει», προκειμένου να προχωρήσει ο διάλογος.

11 Ιαν. 2026 21:43
Pelop News

Θετικά απάντησε η κυβέρνηση στο αίτημα των εκπροσώπων των αγροτικών μπλόκων για τη διεξαγωγή δύο ξεχωριστών συναντήσεων, αντί μίας ενιαίας, ανοίγοντας τον δρόμο για διάλογο την ερχόμενη Τρίτη.

Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, η αρχική πρόθεση ήταν να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, η αδυναμία των εκπροσώπων των μπλόκων να καταλήξουν σε κοινή εκπροσώπηση οδήγησε την κυβέρνηση στην αποδοχή του αιτήματος για δύο συναντήσεις, «καλή τη πίστει», προκειμένου να προχωρήσει ο διάλογος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να καταθέσουν δύο λίστες συμμετεχόντων, έως 20 άτομα η καθεμία, για τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό.

Κυβερνητικές πηγές σημείωναν χαρακτηριστικά ότι «η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις την Τρίτη».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ο Κώστας Τσιάρας ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα η κάθε μία για συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Για τις λεπτομέρειες και τις ακριβείς ώρες των συναντήσεων θα ενημερωθείτε, όταν οριστικοποιηθούν».

Όπως είναι γνωστό, οι εκπρόσωποι των μπλόκων ζήτησαν το Σάββατο (10/1) να πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις με τον κ. Μητσοτάκη, η πρώτη με τους εκπροσώπους των αγροτών και η δεύτερη με κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς.
11.01.2026, 19:54
18 ΣΧΟΛΙΑ
