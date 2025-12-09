Κυβερνητικά στελέχη για την έλευση Μητσοτάκη στην Πάτρα: «Η επίσκεψη θα γίνει»

Η παρουσία του πρωθυπουργού στα μέρη μας ήταν αρχικά προγραμματισμένη -όπως είχε διαρρεύσει και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου της ΔΕΕΠ- για χθες, όμως οι αυξημένες υποχρεώσεις στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και το ανοικτό μέτωπο με τους αγροτοκτηνοτρόφους καθιστούσαν τη μετακίνηση του εν αμφιβόλω, οπότε προφανώς δεν λήφθηκε το σχετικό ρίσκο.

09 Δεκ. 2025 16:07
Pelop News

Οι κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων, αλλά και το βεβαρυμένο του πρόγραμμα, αποτέλεσαν, όπως όλα δείχνουν, τις κύριες αιτίες για τη μη έλευση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πάτρα σε αυτήν τη χρονική συγκυρία.

Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Πάτρα στο πλαίσιο των προσυνεδριακών συναντήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ενδεχομένως και με αφορμή και το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης, πιθανότατα αμέσως μετά τις γιορτές. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας έλεγαν με έμφαση χθες κυβερνητικά στελέχη: «Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Πάτρα θα γίνει και μάλιστα είναι μέσα στις προτεραιότητές του».

Θυμίζουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια του μεγαλύτερου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου στα τέλη Ιουλίου.

