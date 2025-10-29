Κυβερνητικές πηγές: «Το ΠΑΣΟΚ σε πλήρη σύγχυση – Δεν καταλαβαίνει καν τι ψήφισε για το Μνημείο του Αγνώστου»

Με αιχμηρή ανακοίνωση απάντησαν κυβερνητικές πηγές στις τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία που αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, κατηγορώντας το κόμμα της αντιπολίτευσης για «σύγχυση και αντιφάσεις».

29 Οκτ. 2025 14:10
Pelop News

Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυβερνητικές πηγές εξαπέλυσαν δριμεία επίθεση κατά του κόμματος της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι «βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση» και «προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα δικά του λάθη, κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα».

Σύμφωνα με την κυβερνητική πλευρά, το ΠΑΣΟΚ αρχικά χαρακτήριζε την τροπολογία «αντισυνταγματική» και δεσμευόταν να την καταργήσει, ενώ τώρα υποστηρίζει πως «ήταν αχρείαστη», επικαλούμενο το άρθρο 191Α του Ποινικού Κώδικα.

«Αδυνατούν ακόμα και σήμερα να καταλάβουν ότι με τη συγκεκριμένη τροπολογία αντιμετωπίστηκαν πολύ περισσότερα ζητήματα πέρα από τις φθορές, όπως οι άσχετες συγκεντρώσεις ή οι εικόνες που προσβάλλουν τον ιερό αυτό χώρο», σημειώνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές, κάνοντας αναφορά στο πρόσφατο περιστατικό με τους οργανοπαίκτες στο μνημείο.

Όπως υπογραμμίζεται, «η τροπολογία ψηφίστηκε και εφαρμόζεται» και «το αν το ΠΑΣΟΚ θα αποφασίσει κάποια στιγμή να συμβαδίζει με τις αυτονόητες επιδιώξεις της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών είναι άλλο ζήτημα — και σίγουρα όχι δικό μας πρόβλημα».
