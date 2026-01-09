Κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Κύπρο για το βίντεο με τις μίζες: «Δεν αμφισβητούμε τις συνομιλίες, αλλά έγινε κακόβουλη επεξεργασία»

Το βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται φερόμενοι ως επενδυτές και γίνονται υποτιθέμενοι ισχυρισμοί σχετικά με χρηματισμό και παρέμβαση στη λειτουργία της κυπριακής κυβέρνησης, σχολίασε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, ο οποίος στάθηκε στην αξιοπιστία του βίντεο, στη φύση των συνομιλιών που παρουσιάζονται και στη διαδικασία με την οποία η κυβέρνηση προσελκύει επενδύσεις.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του Sigma Live, τόνισε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Δημοκρατίας, μέσω της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, διερευνούν ήδη την προέλευση του βίντεο και το περιεχόμενο των συνομιλιών που περιλαμβάνει. Όπως επισήμανε «δεν αμφισβητούμε τις συνομιλίες καθ’ αυτές, αλλά θεωρούμε ότι έγινε κακόβουλη επεξεργασία ήχου και εικόνας για να δημιουργηθούν εντυπώσεις». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχουν βάσιμες υποψίες πως ο στόχος της κακόβουλης αυτής ενέργειας ήταν να υπονομευθεί η αξιοπιστία του Προέδρου, της κυβέρνησης και, ευρύτερα, της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία.

Σε σχέση με τις υπονοούμενες κατηγορίες περί χρηματισμού, ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε τη διαφορά μεταξύ της προσέλκυσης επενδύσεων και της παράνομης χρηματικής συναλλαγής. Εξήγησε ότι η κυβέρνηση και ειδικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσελκύει επενδύσεις για τη χώρα μέσω διαφανών διαδικασιών και ταξιδιών και ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι κρατικός αξιωματούχος ζητά παράνομη αμοιβή μέσω τηλεδιάσκεψης είναι αβάσιμος. Αναφορικά με τον διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου, τόνισε ότι ο ρόλος του περιορίζεται στη διευκόλυνση διαδικασιών για νόμιμες επενδύσεις και στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με την αδειοδότηση. «Ο διευθυντής του Γραφείου είναι ο πιο κοντινός συνεργάτης του Προέδρου και φυσικά μπορεί να εξηγήσει διαδικασίες, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται καμία παράνομη πράξη», σημείωσε.

Όσον αφορά τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο, ο κ. Αντωνίου διευκρίνισε ότι ο κ. Χρυσοχός ουδέποτε είχε άμεση επικοινωνία με τον Πρόεδρο και ότι οποιαδήποτε συνάντηση ή επικοινωνία που τον αφορά ήταν στο πλαίσιο επαγγελματικών συναντήσεων και με παρουσία τρίτων, χωρίς να προκύπτει καμία επιλήψιμη ενέργεια. Παράλληλα, τόνισε ότι το βίντεο έχει χρησιμοποιήσει πραγματικά γεγονότα και συνομιλίες, αλλά με τρόπο κακόβουλο και παραπλανητικό, δημιουργώντας αφήγημα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σε σχέση με τις αναφορές περί δωρεών και εισφορών, ο κ. Αντωνίου έκανε σαφές ότι οποιοδήποτε ποσό δίνεται προς το κράτος ή φορείς που διαχειρίζεται η κυβέρνηση, γίνεται μέσω επίσημων διαδικασιών, ελέγχεται από τη Γενική Λογιστική Υπηρεσία και δεν συνιστά εισφορά προς τον Πρόεδρο ή την κυβέρνηση. Υπογράμμισε, ακόμα, ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί σημαντική πτυχή, καθώς μέσω τέτοιων εισφορών χρηματοδοτούνται έργα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση εξασφαλίζει διαφάνεια και πλήρη έλεγχο.

Ο κ. Αντωνίου ξεκαθάρισε επίσης ότι ο κύριος Λακκοτρύπης, ο οποίος εμφανίζεται στο βίντεο ως μεσάζων, εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του και όχι την κυβέρνηση ή άλλους φορείς. Ο ίδιος δραστηριοποιείται ως μεσάζων σε θέματα επενδύσεων ή έργα ενέργειας, βασιζόμενος στην εμπειρία του ως πρώην υπουργός, αλλά οποιαδήποτε συμμετοχή του γίνεται με διαφανείς διαδικασίες και υπό την εποπτεία των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Αναφορικά με τις ισχυριζόμενες επαφές με επενδυτές υπό κυρώσεις της ΕΕ, ο κ. Αντωνίου δήλωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ελέγξει τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων και ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε επιρροή του κράτους ή της κυβέρνησης υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς ως υπερβολικούς.

Τέλος, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι αναμένεται εντός της ημέρας να ολοκληρωθεί η έκθεση για την προέλευση και αυθεντικότητα του βίντεο. Υπογράμμισε την ανάγκη να μην υιοθετούνται αβασάνιστα συμπεράσματα από το κοινό, επισημαίνοντας ότι η συνολική εικόνα του υλικού κινείται σε μεγάλο βαθμό σε σφαίρα δημιουργίας εντυπώσεων, με κακόβουλη επεξεργασία εικόνας και ήχου.

Συνοψίζοντας, ο κ. Αντωνίου ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και νόμιμο πλαίσιο, ότι οι διαδικασίες προσέλκυσης επενδύσεων είναι διαφανείς και ελεγχόμενες, και ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί παράνομων χρηματικών συναλλαγών ή επιρροής σε κρατική πολιτική δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία.

