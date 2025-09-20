Κυβερνοεπίθεση «παγώνει» τα αεροδρόμια της Ευρώπης: Χάος σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις και ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών προκάλεσε μεγάλη κυβερνοεπίθεση που έπληξε πάροχο συστημάτων check-in και επιβίβασης, με μεγάλους ευρωπαϊκούς αερολιμένες να καταγράφουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

20 Σεπ. 2025 11:15
Σοβαρές αναταράξεις καταγράφονται από το βράδυ της Παρασκευής σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μετά από κυβερνοεπίθεση που έπληξε την Collins Aerospace, πάροχο υπηρεσιών για check-in και επιβίβαση σε αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι «αντιμετωπίζει τεχνικό ζήτημα το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις επιβατών», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος της επίθεσης ή τους δράστες.

Προβλήματα σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ο πάροχος εργάζεται για την άμεση επίλυση του προβλήματος, συστήνοντας στους ταξιδιώτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν την αναχώρηση. Παράλληλα, κάλεσε τους επιβάτες να προσέρχονται στον αερολιμένα όχι νωρίτερα από τρεις ώρες για διεθνείς πτήσεις ή δύο ώρες για εσωτερικές.

«Έχουμε διαθέσει επιπλέον προσωπικό στους χώρους check-in για να βοηθήσει και να περιορίσει την ταλαιπωρία», σημείωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση.

Στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι «προς το παρόν, οι διαδικασίες check-in και επιβίβασης πραγματοποιούνται μόνο χειροκίνητα», ενώ στο Βερολίνο το αεροδρόμιο Berlin Brandenburg (BER) ενημέρωσε τους επιβάτες πως καταγράφονται μεγάλοι χρόνοι αναμονής στα σημεία check-in, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για γρήγορη αποκατάσταση.

Αλυσιδωτές καθυστερήσεις

Η κυβερνοεπίθεση έχει ήδη οδηγήσει σε ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε χιλιάδες ταξιδιώτες. Το Χίθροου υπενθύμισε πως είναι η τρίτη φορά σε διάστημα λίγων εβδομάδων που σημειώνονται ανάλογες δυσλειτουργίες, μετά τα επεισόδια του Ιουλίου και του Αυγούστου, τα οποία είχαν προκαλέσει χάος εν μέσω της καλοκαιρινής περιόδου.

Περιορισμένη η έκταση της επίθεσης

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει επηρεαστεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την πλήρη διάσταση του περιστατικού και τα κίνητρα των δραστών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα ευρήματα για την ταυτότητά τους.
