Λ. Θηβών: «Αφρενάριστος, σταμάτησε μόνο πάνω στα αμάξια» – Τι περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας

Τη σκηνή της πρόσκρουσης του φορτηγού πάνω σε σταθμευμένα και διερχόμενα οχήματα στη Λεωφόρο Θηβών, λίγο μετά τις 7:20 το πρωί, περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο Orange Press Agency.

«Είδα το φορτηγάκι να περνάει το κράσπεδο, να παίρνει το φανάρι και να φτάνει εδώ πάνω στα αμάξια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το όχημα κινούνταν χωρίς να φρενάρει. «Αφρενάριστος ήταν, σταμάτησε μόνο πάνω στα αμάξια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο οδηγός του φορτηγού ήταν σοκαρισμένος αλλά σε καλή κατάσταση, ενώ οι δύο επιβαίνοντες σε ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Σοβαρές υλικές ζημιές

Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές: το φορτηγό παρέσυρε φωτεινό σηματοδότη και δύο πινακίδες, ενώ υπέστησαν ζημιές τρία ΙΧ αυτοκίνητα και τέσσερις μοτοσικλέτες.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός φέρεται να υποστήριξε ότι αντιμετώπισε πρόβλημα στο σύστημα πέδησης και έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

